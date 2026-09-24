Μελάνια Τραμπ - Πενγκ Λιγουάν: Χαμογελούσαν και χειροκροτούσαν παιδική χορωδία

Snapshot Η Μελάνια Τραμπ και η Πενγκ Λιγουάν επισκέφθηκαν το Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Σμιθσόνιαν στον Λευκό Οίκο.

Το μουσείο διαθέτει πάνω από 45.000 έργα ασιατικής τέχνης που καλύπτουν χιλιάδες χρόνια.

Οι δύο Πρώτες Κυρίες είχαν μια αυθόρμητη στιγμή με μια παιδική χορωδία που τις τραγούδησε.

Η Πενγκ Λιγουάν και η Μελάνια Τραμπ χειροκρότησαν και σιγοτραγούδησαν μαζί με τα παιδιά.

Η επίσκεψη στόχευε στην ανάδειξη των ισχυρών δεσμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Snapshot powered by AI

Μία καθημερινή ανθρώπινη στιγμή μακριά από τα αυστηρά διπλωματικά πρωτόκολλα είχαν οι πρώτες Κυρίες των ΗΠΑ και της Κίνας. Η Μελάνια Τραμπ και η Πενγκ Λιγουάν άφησαν τους συζύγους τους να συζητήσουν στον Λευκό Οίκο και επισκέφθηκαν το Εθνικό Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Σμιθσόνιαν.

Το μουσείο φιλοξενεί περισσότερα από 45.000 έργα ασιατικής τέχνης των τελευταίων χιλιάδων ετών. Στόχος ήταν να υπερτονιστούν οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της ξενάγησης οι δύο Πρώτες Κυρίες συνάντησαν μία παιδική χορωδία η οποία τους τραγούδησε.

Η στιγμή φάνηκε αρκετά αυθόρμητη αφού η Πενγκ Λιγουάν άρχισε να χειροκροτεί και να σιγοτραγουδάει με τα παιδιά. Μετά σχολίασε κάτι με χαμόγελο στην Μελάνια Τραμπ, η οποία επίσης χτυπούσε παλαμάκια στα παιδιά.