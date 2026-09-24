Σούζαν Σάραντον: Προσήχθη σε διαδήλωση έξω από τον ΟΗΕ την ώρα που μιλούσε ο Νετανιάχου

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ απομακρύνθηκε από αστυνομικούς της Νέας Υόρκης

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σούζαν Σάραντον: Προσήχθη σε διαδήλωση έξω από τον ΟΗΕ την ώρα που μιλούσε ο Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Σούζαν Σάραντον προσήχθη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης έξω από τα Ηνωμένα Έθνη όταν μιλούσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
  • Η διαδήλωση έγινε ως αντίδραση στην ομιλία του Νετανιάχου και συγκέντρωσε εκατοντάδες άτομα στην Πρώτη Λεωφόρο κοντά στο κτίριο του ΟΗΕ.
  • Η Σάραντον έχει ασκήσει κριτική στη σύγκρουση Ισραήλ και Παλαιστίνης και δήλωσε ότι οι πολιτικές της απόψεις επηρέασαν αρνητικά την καριέρα της, με απώλεια ρόλων σε ταινίες.
  • Η ηθοποιός ανέφερε ότι αντιμετωπίζει ακόμα αντιστάσεις στη βιομηχανία του θεάματος λόγω των πολιτικών της θέσεων.
  • Μαζί με τη Σάραντον, προσήχθησαν και άλλα γνωστά πρόσωπα, όπως η Χάνα Άινμπιντερ και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης.
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Η σταρ του Χόλιγουντ Σούζαν Σάραντον προσήχθη από την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κοντά στα Ηνωμένα Έθνη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Σαράντον, η οποία έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν υπέρ της Παλαιστίνης, απαθανατίστηκε τη στιγμή που απομακρύνονταν από αστυνομικούς της Νέας Υόρκης (NYPD).

https://www.instagram.com/reel/DdrYg0VO_Ls/

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης, η υποψήφια για το Κογκρέσο Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ και ο κωμικός Κέιλεμπ Χίρον βρίσκονταν επίσης στη διαδήλωση και απομακρύνθηκαν από αστυνομικούς.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πρώτη Λεωφόρο, κοντά στο κτίριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για να διαμαρτυρηθούν για την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η Σάραντον ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο ανάμεσα σε όσους προσήχθησαν από τις αρχές, ενώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα παραδέχτηκε ότι οι πολιτικές της απόψεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την καριέρα της.

Η ίδια υποστήριξε ότι πρόσφατα έχασε ρόλους σε ταινίες, καθώς ορισμένα πρακτορεία απέτρεψαν τους δημιουργούς ταινιών από το να τη συνεργαστούν μαζί της, μετά από σχόλια που έκανε σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Μιλώντας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 6 Σεπτεμβρίου, η 79χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ρωτήθηκε αν οι αλλαγές στη στάση του Χόλιγουντ μετά το 2023 οδήγησαν τελικά στη διακοπή της συνεργασίας της με το πρακτορείο ταλέντων UTA. «Πιστεύω ότι το αφήγημα έχει αλλάξει εντελώς», δήλωσε η Σάραντον, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία ο κόσμος είναι πλέον ενήμερος».

Ωστόσο, ανέφερε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αντιστάσεις εντός της βιομηχανίας του θεάματος. «Όσον αφορά τη δομή εξουσίας, πρόσφατα έχασα ρόλους σε ταινίες, επειδή υπάρχουν πρακτορεία που εξακολουθούν να λένε στους ανθρώπους να μην με προσλαμβάνουν», είπε. «Αλλά έτσι λειτουργεί η δομή εξουσίας».

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