Μεταξουργείο: Σοβαρό τραύμα στον πνεύμονα από τις μαχαιριές υπέστη ο 18χρονος

Snapshot Ο 18χρονος μαθητής Αιγυπτιακής καταγωγής δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη και υπέστη σοβαρό τραύμα στον πνεύμονα, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου «Σωτηρία».

Η επίθεση έγινε έξω από το 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών στο Μεταξουργείο από πολυμελή ομάδα, ενώ ο νεαρός δεν γνώριζε τους δράστες ούτε είχε προηγούμενες διαφορές μαζί τους.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. παρείχαν πρώτες βοήθειες στον 18χρονο και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 11 εκατοστών με ίχνη αίματος από το σημείο της επίθεσης.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και συλλέγουν στοιχεία για τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό της συμμετοχής των δραστών.

Ο μαθητής διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης για τα αίτια της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου «Σωτηρία» νοσηλεύεται ο 18χρονος μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στην πλάτη κατά τη διάρκεια επίθεσης έξω από το 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών, στο Μεταξουργείο. Ο νεαρός υπέστη σοβαρό τραύμα στον πνεύμονα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον θώρακα.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, καθώς τα χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο προκάλεσαν εκτεταμένο τραυματισμό στην περιοχή της πλάτης και του θώρακα. Η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και η γρήγορη διακομιδή του στο νοσοκομείο ήταν καθοριστικές για την αντιμετώπισή του.

Οι πολλαπλές μαχαιριές και το σοβαρό τραύμα στον πνεύμονα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 18χρονος βγήκε για λίγο από τον σχολικό χώρο το βράδυ της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου, όταν δέχθηκε επίθεση από πολυμελή ομάδα ατόμων. Οι δράστες φέρονται αρχικά να τον εξύβρισαν και να τον χτύπησαν με γροθιές, προτού τον μαχαιρώσουν επανειλημμένα στην πλάτη.

Ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε σοβαρή βλάβη στον πνεύμονα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την επείγουσα χειρουργική επέμβαση στον θώρακα. Η σοβαρότητα των τραυμάτων οδήγησε στη νοσηλεία του στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου «Σωτηρία», όπου εξακολουθεί να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Ο νεαρός φέρεται να έχει καταθέσει ότι δεν γνώριζε τα άτομα που του επιτέθηκαν και πως δεν είχε προηγούμενες διαφορές μαζί τους. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την επίθεση.

Η επέμβαση της ΔΙΑΣ και το ματωμένο μαχαίρι

Την κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η ενημέρωση από τον διευθυντή του σχολείου. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 18χρονο αιμόφυρτο στον προαύλιο χώρο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να αναλάβει τη διακομιδή του το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο της επίθεσης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 11 εκατοστών, το οποίο έφερε ίχνη αίματος και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο να εξακριβώσουν την ταυτότητα των εμπλεκομένων και να προχωρήσουν στον εντοπισμό τους.

Ο νεαρός είναι αιγυπτιακής καταγωγής και διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, έχοντας φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας.

Διαβάστε επίσης