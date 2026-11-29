Η Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, είναι γνωστή ως η «ροζ πόλη» (Ville Rose), χάρη στα χαρακτηριστικά κτίρια από ροζ τερακότα, τους γραφικούς δρόμους και τις σύγχρονες καλλιτεχνικές της γκαλερί. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο ενός ανησυχητικού κύματος διακίνησης ναρκωτικών και βίας μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Από τις αρχές του 2026, οι συγκρούσεις για τον έλεγχο της αγοράς ναρκωτικών φέρονται να συνδέονται με 48 δολοφονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, έξι θανατηφόρους πυροβολισμούς και 44 τραυματισμούς.

Νέο οπτικοακουστικό υλικό αποκαλύπτει τη διάσταση της βίας που επικρατεί σε ορισμένες συνοικίες της πόλης, με διακινητές να επιδεικνύουν όπλα και να πυροβολούν από μπαλκόνια κτιρίων, ενώ στους τοίχους υπάρχουν γκράφιτι που διαφημίζουν την πώληση ναρκωτικών.

Επίσκεψη σε μία από τις πιο επικίνδυνες συνοικίες

Δύο Βρετανοί δημιουργοί περιεχομένου, οι Sai So και Skeamer OJB, επισκέφθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου τη συνοικία Reynerie, προκειμένου να καταγράψουν από κοντά την ένταση που επικρατεί μεταξύ νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων.

Η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες της Τουλούζης, ενώ το συγκρότημα κατοικιών της Reynerie συγκεντρώνει περίπου τα μισά από τα 40 γνωστά σημεία διακίνησης ναρκωτικών που έχουν εντοπιστεί στην αστυνομική περιφέρεια της πόλης.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσιοποίησαν, σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή τους δύο μασκοφόροι διακινητές τούς προσέγγισαν και τους προσέφεραν κοκαΐνη. Στη συνέχεια τους οδήγησαν μπροστά σε έναν τοίχο όπου υπήρχε ένας αυτοσχέδιος κατάλογος ναρκωτικών και τιμών, με αναφορές σε κάνναβη, χασίς, κοκαΐνη και έκσταση.

Οι δύο δημιουργοί περιεχομένου οδηγήθηκαν έπειτα σε χώρο που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών. Εκεί, οι διακινητές τούς έδειξαν όπλα και δεσμίδες χρημάτων, ενώ ένας από αυτούς, φορώντας μάσκα σκελετού, κοίταζε επίμονα την κάμερα.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, οι νεαροί τούς οδήγησαν σε μπαλκόνι, από όπου ακούγονται αρκετοί πυροβολισμοί. Ακολουθούν πλάνα στα οποία οι μασκοφόροι επιδεικνύουν τα όπλα τους, προσομοιώνουν πυροβολισμούς προς την κάμερα και κάνουν απειλητικές χειρονομίες.

Δείτε το βίντεο:

Πυροβολισμοί και επέμβαση της αστυνομίας

Λίγο αργότερα καταγράφεται η άφιξη αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ στο βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σε επόμενα πλάνα εμφανίζονται αστυνομικοί να ρίχνουν δακρυγόνα προς την ομάδα των διακινητών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η εμφάνιση κινητού τηλεφώνου με βιντεοκλήση προς άτομο γνωστό με το προσωνύμιο «BS3», το οποίο εκτίει ποινή φυλάκισης. Ένας από τους διακινητές ακούγεται να ζητά την απελευθέρωση του φίλου του και να εξαπολύει ύβρεις κατά της αστυνομίας.

Οι δημιουργοί περιεχομένου παρουσιάζουν επίσης μια κάρτα επιβράβευσης που φέρεται να διανέμεται στους πελάτες των διακινητών, προσφέροντας δωρεάν ναρκωτικά μετά την πραγματοποίηση δέκα αγορών.

Παρά τις εικόνες που κατέγραψαν, ο Sai So υποστήριξε ότι οι νεαροί που συνάντησαν δεν είναι απαραίτητα κακοί άνθρωποι, αλλά έχουν διαμορφωθεί από τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν.

Όπως ανέφερε, στις συγκεκριμένες γειτονιές απουσιάζουν οι οργανωμένες δομές απασχόλησης των νέων, οι χώροι δημιουργικής δραστηριότητας και οι πραγματικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ένα περιστατικό που τον συγκλόνισε ιδιαίτερα ήταν η παρουσία ενός παιδιού μόλις έξι ετών, το οποίο έκανε πατίνι ανάμεσα σε άτομα που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ίδιος εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι τέτοιες εικόνες καταγράφονται σε μια ευρωπαϊκή πόλη, η οποία θεωρητικά διαθέτει οργανωμένους θεσμούς και μηχανισμούς προστασίας των πολιτών.

Οι δύο δημιουργοί υποστήριξαν ότι ο σκοπός της επίσκεψής τους ήταν αποκλειστικά η καταγραφή της κατάστασης στην περιοχή και ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.

Εκρηκτική αύξηση της αγοράς ναρκωτικών στη Γαλλία

Το φαινόμενο, πάντως, δεν περιορίζεται στην Τουλούζη. Σύμφωνα με έκθεση του Γαλλικού Παρατηρητηρίου Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (OFDT), που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, η αξία της παράνομης αγοράς ναρκωτικών στη Γαλλία σχεδόν τριπλασιάστηκε από το 2010 έως το 2023, αυξανόμενη από περίπου 2,3 δισ. ευρώ σε 6,8 δισ. ευρώ.

Πέρυσι, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν, είχε περιγράψει τη διακίνηση ναρκωτικών ως «καρκίνο» που πλήττει τη χώρα, επισημαίνοντας ότι πλέον δεν υπάρχουν περιοχές που να θεωρούνται απολύτως προστατευμένες από το φαινόμενο.

Όπως είχε δηλώσει, ακόμη και οι μικρότερες αγροτικές πόλεις της Γαλλίας γνωρίζουν πλέον την παρουσία της κοκαΐνης και της κάνναβης, ενώ η εγκληματικότητα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τις παραδοσιακές εστίες διακίνησης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο τομέας της παράνομης λιανικής διακίνησης ναρκωτικών απασχολεί σχεδόν 200.000 άτομα στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και πολλούς ανηλίκους, οι οποίοι στρατολογούνται ακόμη και μέσω διαδικτύου για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.

Έρευνα του BBC στις αρχές Νοεμβρίου αποκάλυψε ότι οι στρατολογητές χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το TikTok, προσεγγίζοντας ευάλωτους εφήβους με υποσχέσεις για εύκολο και γρήγορο χρήμα.

Μάλιστα, παιδιά ηλικίας μόλις 11 ετών φέρονται να εντάσσονται στα δίκτυα αυτά, με ορισμένα να κερδίζουν χιλιάδες ευρώ τον μήνα, πριν εγκλωβιστούν σε έναν κύκλο εκβιασμών και βίας από τον οποίο είναι δύσκολο να ξεφύγουν.

Η έρευνα περιέγραψε, μεταξύ άλλων, την περίπτωση δύο 15χρονων αγοριών που κρατούνταν αιχμάλωτα σε συγκρότημα κατοικιών στη Μασσαλία, όπου ξυλοκοπούνταν και εκβιάζονταν επειδή κατηγορούνταν ότι δεν είχαν αποφέρει τα αναμενόμενα χρήματα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ένα παιδί εξαναγκάστηκε σε εξευτελιστικές πράξεις μπροστά σε κάμερα, ενώ το δεύτερο υπέστη βιασμό.

Τα δύο παιδιά κατάφεραν τελικά να ζητήσουν βοήθεια, παραδίδοντας σε έναν πελάτη ένα χειρόγραφο σημείωμα στο οποίο ανέφεραν ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους και ότι ήταν μόλις 15 ετών.

Αντιδράσεις για το βίντεο και φόβος στους κατοίκους

Το βίντεο των δύο δημιουργών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία. Κάτοικοι της Τουλούζης περιέγραψαν στα σχόλια της δημοσίευσης τον φόβο που βιώνουν καθημερινά, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων ομάδων στις συνοικίες Reynerie και Bellefontaine και για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας.

Άλλοι χρήστες επέκριναν τους δημιουργούς επειδή, κατά την άποψή τους, παρουσίασαν τους διακινητές με υπερβολικά επιεική τρόπο, επισημαίνοντας ότι οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών είναι εκείνοι που υφίστανται τις συνέπειες της εγκληματικής δραστηριότητας.

Παρέμβαση υπήρξε και από τον πολιτικό Φρανσουά Μπριανσόν, ο οποίος γνωστοποίησε ότι κατήγγειλε το βίντεο στην πλατφόρμα Pharos, την επίσημη υπηρεσία της Γαλλίας για την αναφορά παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου.

«Στην Τουλούζη, οικογένειες ζουν καθημερινά μέσα στην πραγματικότητα της διακίνησης ναρκωτικών. Ένας influencer έρχεται για να κινηματογραφήσει όπλα και πυροβολισμούς με στόχο τις προβολές. Οι κάτοικοι αξίζουν ασφάλεια και όχι να αποτελούν το σκηνικό ενός βίντεο», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γαλλικής υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών, αρχιεπιθεωρητής Ντιμίτρι Ζουλάς, έχει επισημάνει ότι η δράση των συμμοριών επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.

Όπως εξήγησε, η εγκληματική δραστηριότητα επιβαρύνει την καθημερινότητα των κατοίκων, προκαλεί προβλήματα στις επιχειρήσεις, αποθαρρύνει την οικονομική δραστηριότητα και δυσχεραίνει την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης και κοινωνικής ένταξης.

Παράλληλα, οι διακινητές επιλέγουν περιοχές στις οποίες μπορούν να ασκούν έλεγχο, αξιοποιώντας συχνά την ήδη υπάρχουσα δυσπιστία ή εχθρότητα ορισμένων κατοίκων απέναντι στην αστυνομία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, επιχειρούν να ενισχύσουν την παρουσία τους προσφέροντας μια μορφή οικονομικής ή κοινωνικής υποστήριξης στην τοπική κοινότητα, προκειμένου να εδραιώσουν την επιρροή τους.

Μεγάλες κατασχέσεις ναρκωτικών από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό

Την ίδια στιγμή, οι γαλλικές αρχές εντείνουν τις επιχειρήσεις κατά των διεθνών κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

Στις 20 Νοεμβρίου, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε στην κατάσχεση περισσότερων από 3,3 τόνων μεθαμφεταμίνης από δεξαμενόπλοιο χωρίς σημαία, το οποίο έπλεε στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από παρακολούθηση του πλοίου επί αρκετές εβδομάδες από τα Κέντρα Θαλάσσιας Πληροφόρησης της Γαλλικής Πολυνησίας και της Νέας Καληδονίας. Στη συνέχεια, ειδική ομάδα επιβιβάστηκε στο ύποπτο σκάφος και προχώρησε στην κατάσχεση του φορτίου.

Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό είχε αναχαιτίσει για πρώτη φορά ένα υποβρύχιο που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Τα μέλη του πληρώματος πήδηξαν στη θάλασσα και βύθισαν το σκάφος μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά, προτού αυτό κατασχεθεί. Οι γαλλικές αρχές κατάφεραν να περισυλλέξουν 146 κιλά κοκαΐνης από τέσσερα δέματα, ενώ αρκετοί επιπλέον τόνοι ναρκωτικών βυθίστηκαν μαζί με το υποβρύχιο.

Η υπόθεση της Τουλούζης αναδεικνύει τις διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών στη Γαλλία, με τις εγκληματικές οργανώσεις να επεκτείνουν τη δράση τους, να στρατολογούν όλο και νεότερα άτομα και να μετατρέπουν ολόκληρες γειτονιές σε πεδία αντιπαράθεσης για τον έλεγχο της παράνομης αγοράς.