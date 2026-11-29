Νέες τουρκικές παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.) καταγράφηκαν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στο Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

H τουρκική δραστηριότητα αφορούσε συνολικά πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), χωρίς να καταγραφεί παρουσία σχηματισμών ή οπλισμένων αεροσκαφών.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν έξι παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Tα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια πρακτική.