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Για τις επιθέσεις που δέχθηκε μετά τη δημόσια αναφορά της στον Αντώνη Ρέμο με το σχόλιο «το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας» μίλησε η Καίτη Γαρμπή σε συνέντευξή της στο «Καλύτερα Δεν Γίνεται» του Alpha, αποκαλύπτοντας τον αντίκτυπο που είχε στην ψυχολογία και την επαγγελματική της ζωή.

Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί χρήστες των social media τη συνέδεσαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκλαμβάνοντάς την ως ειρωνική αναφορά στον εκλιπόντα τραγουδιστή.

Η γνωστή τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση, περιγράφοντας την έκπληξη και τη στενοχώρια της για την έκταση που πήρε το περιστατικό.

«Εγώ αυτή τη φράση την είπα με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη για τον Αντώνη για αυτό που είχε καταφέρει εκείνη την ημέρα, είχε από κάτω μία λαοθάλασσα. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι αυτή η φράση έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μία που την είπα και μία που άρχισαν να με λιθοβολούν. Τα έχασα, δεν το πίστευα».

«Ένιωθα ότι ένα πλήθος με σταύρωνε»

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι η διαδικτυακή κατακραυγή την οδήγησε στην απομόνωση, ενώ αναγκάστηκε να ακυρώσει ακόμη και προγραμματισμένες επαγγελματικές εμφανίσεις.

«Ένιωθα ότι όλη η κοινωνία είχε πάρει το μέρος ενός πλήθους που με σταύρωνε. Κλείστηκα στο σπίτι, τρόμαξα, πληγώθηκα πάρα πολύ, ακύρωσα εμφανίσεις, δεν έβγαινα καθόλου. Έλεγα “δεν μπορεί να πιστεύουν ότι είμαι μια ελεεινή, τρισάθλια που ειρωνεύτηκε τον άνθρωπο που ήταν άταφος ακόμα”», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι με δική της πρωτοβουλία αποφάσισε να αναβάλει την κυκλοφορία του δίσκου της, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η περίοδος του σαρανταήμερου πένθους.

«Πήρα τον δίσκο πίσω, περίμενα να περάσουν οι 40 ημέρες και το μνημόσυνο. Δεν μου είπε κανείς να το κάνω, έτσι ένιωθα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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