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Σοβαρή καταγγελία σε βάρος ενός 26χρονου ήρθε στο φως από τη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καταγγελία ήρθε όταν διαπιστώθηκε ότι ενήλικος χρήστης του διαδικτύου είχε έρθει σε επικοινωνία μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με ανήλικη. Ο άνδρας της ζήτησε γυμνές φωτογραφίες, με την κοπέλα να ανταποκρίνεται και να τις στέλνει.

Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελίας Πρωτοδικών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ακολούθησε ψηφιακή έρευνα και επικοινωνία των αστυνομικών με τη διαχειρίστρια εταιρεία της εφαρμογής, καθώς και με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη αντιστοιχούσαν σε σύνδεση διαδικτύου στην κατοικία του 26χρονου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο σκληροί δίσκοι. Από τον επιτόπιο έλεγχο των συσκευών ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια στάλθηκαν στην υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.

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