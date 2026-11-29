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Συγκλονιστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 29/11 στο Ναύπλιο, όταν δύο επιβατικά ΙΧ συγκρούστηκαν σφοδρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σύγκρουση, το ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μάντρα σπιτιού και στη συνέχεια ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς φέρουν ελαφρά τραύματα.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.

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