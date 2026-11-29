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Σήμερα, Κυριακή, αναμένεται τελικά να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρώτα 150 ονόματα υποψηφίων της ΕΛΑΣ στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας, μετά την αλλαγή του αρχικού σχεδιασμού που προέβλεπε την ανακοίνωσή τους κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχωρά στην οργανωτική προετοιμασία του Ιδρυτικού Συνεδρίου της, που θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Φεβρουαρίου, με τη συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών και την προσθήκη 14 νέων μελών στο Εθνικό Συμβούλιο.

Σήμερα οι ανακοινώσεις για τους υποψηφίους

Χθες το απόγευμα αποφασίστηκε τα 150 ονόματα των στελεχών που θα είναι υποψήφιοι στις εκλογικές περιφέρειες της χώρας να δοθούν στη δημοσιότητα σήμερα, Κυριακή. Ωστόσο, η σχετική λίστα γνωστοποιήθηκε ήδη στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πρώτες επιλογές της ηγεσίας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Newsbomb, στη λίστα θα περιλαμβάνονται οι περισσότεροι από τους πρώην βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια παραιτήθηκαν και έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στην ΕΛΑΣ. Ανάμεσά τους και ορισμένοι που παραιτήθηκαν από τη βουλευτική τους έδρα μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Ωστόσο, δεν αναμένεται να περιλαμβάνονται όλοι σε αυτή την πρώτη ανακοίνωση. Και αυτό διότι ορισμένα από τα στελέχη αυτά κατευθύνονται προς αστικές εκλογικές περιφέρειες (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), για τις οποίες οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Επομένως, η απουσία κάποιου ονόματος από τη σημερινή λίστα δεν θα σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκεται εκτός εκλογικού σχεδιασμού της ΕΛΑΣ, καθώς η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων θα συνεχιστεί με νέες ανακοινώσεις.

Οι τέσσερις επιτροπές για το Ιδρυτικό Συνέδριο

Στο μεταξύ, αργά χθες το βράδυ ανακοινώθηκε η σύνθεση των τεσσάρων επιτροπών που συγκροτήθηκαν με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Πρόκειται για τις επιτροπές που θα αναλάβουν την προετοιμασία του Ιδρυτικού Συνεδρίου και την επεξεργασία των βασικών πολιτικών και οργανωτικών κειμένων, δηλαδή του εκλογικού προγράμματος, του καταστατικού και των πολιτικών θέσεων.

Συγκεκριμένα:

Επιτροπή Εκλογικού Προγράμματος Συντονίστρια: Ευγενία Φωτονιάτα Μέλη: Γιώργος Βασιλειάδης, Γιάννης Σώζος, Βαγγέλης Κανούλας, Πέτρος Κόκκαλης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ιωάννα Λαλιώτου, Δημήτρης Λιάκος, Θέμης Μουμουλίδης, Δημήτρης Νταφόπουλος, Χάρης Πανακούλιας, Αντώνης Παπαγιαννίδης, Παναγιώτης Παπαμιχαλόπουλος, Κώστας Τούμπουρος. Επιτροπή ΚαταστατικούΣυντονιστής: Κώστας ΓαβρόγλουΜέλη: Μιχάλης Καλογήρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Άννα Παπαδοπούλου, Αποστόλης Πέκας, Γιώργος Σάρλης, Φωτεινή Σιάνου, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Δημήτρης Χαλαζωνίτης Επιτροπή Θέσεων Συντονιστής: Διονύσης ΤεμπονέραςΜέλη: Τζένη Αδάμ-Βελένη, Πολυμέρης Βόγλης, Χρήστος Βρεττός, Ρόζα Βρεττού, Μαρία Γκασούκα, Δώρα Κοτσακά, Νίκος Μαραντζίδης, Δημήτρης Μπλάνης, Γραμματή Πάντζιου, Γιώργος Σιακαντάρης. Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ)Συντονιστής: Μίλτος ΧατζηγιαννάκηςΜέλη: Βασίλης Αϊβαλής, Γιώργος Αλεξανδράκης, Σωτήρης Αλεξίου, Κλεονίκη Αποστολίδου, Στέλιος Αποστόλου, Εμμανουήλ Αυγερινός, Δημήτρης Βέττας, Νίκος Γαβαθάς, Βαΐος Γκανής, Κωστής Δήμτσας, Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, Τζένη Διαμαντοπούλου, Γιάννης Δίνης, Κώστας Ζαχαριάδης, Δόμνα Καϊλίδου, Κώστας Καράγιωργας, Σταύρος Καραγκούνης, Κώστας Καρπουχτσής, Ευγενία Μαρία Κοντογεώργη, Κωστής Κοτσακάς, Γιάννης Κουτσιώρας, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Στέλα Μανουσογεωργάκη, Χρήστος Μπγιάλας, Κώστας Μπουλμέτης, Θωμάς Μπουρνάρης, Νίκος Νυφούδης, Φωτεινή Παγκάλου, Σταυρούλα Παπαευθυμίου, Έφη Παπαλεξίου, Δημήτρης Πατερέλης, Νίκος Πέππας, Γιάννα Πεππέ, Μανώλης Πετρακάκης, Σωκράτης Ράτσης, Αντώνης Σαμιωτάκης, Αντώνης Σαουλίδης, Νίκος Σαράντης, Παναγιώτης Σελάχας-Ευσταθίου, Ελένη Σταυρακάκη, Στέλιος Συκάς, Βασίλης Τζούφης, Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, Φοίβος Τσικλιάς, Νίκος Τσουρούτας, Κώστας Φουντούλης, Αγγελίνα Χατζοπούλου, Θάνος Χρονάς.

Δεκατέσσερις νέες προσθήκες στο Εθνικό Συμβούλιο

Παράλληλα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ανακοινώθηκαν 14 νέα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, με την ΕΛΑΣ να διευρύνει τη σύνθεση του οργάνου ενόψει του συνεδρίου και της προεκλογικής προετοιμασίας.

Ανάμεσα στις νέες προσθήκες ξεχωρίζουν ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος, ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών, Γιώργος Δέδες, ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Άγγελος Κορωνιός, καθώς και οι δικηγόροι Θοδωρής Μαντάς και Γιάννης Μαντζουράνης.

Στο Εθνικό Συμβούλιο εντάσσονται επίσης ο πρώην δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας, ο δημοτικός σύμβουλος Ορεστιάδας και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Καζαλτζής, καθώς και ο περιφερειακός σύμβουλος Ηπείρου Άλκης Παπαχριστάκης.

Τη λίστα των νέων μελών συμπληρώνουν η καρδιολόγος Ρόζα Βρεττού, ο φοιτητής Βασίλης Καραθανάσης, η μαιευτήρας-γυναικολόγος Ιφιγένεια Παπαδημητρίου, ο φαρμακοποιός Δήμος Παπαδημόπουλος, η δικηγόρος Αγγελική Τεντολούρη και ο φοροτεχνικός Αντώνης Φειδοπιάστης.

Με την ανακοίνωση των πρώτων ψηφοδελτίων και τη συγκρότηση των συνεδριακών επιτροπών, η ΕΛΑΣ περνά πλέον στην επόμενη φάση της οργανωτικής και εκλογικής της προετοιμασίας, με ορίζοντα το Ιδρυτικό Συνέδριο του Φεβρουαρίου.

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