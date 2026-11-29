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Ένας 57χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε το Σάββατο από πυρά ισραηλινών στρατιωτών στη διάρκεια συμπλοκής κοντά στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Τον θάνατό του επιβεβαίωσαν τόσο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) όσο και οι παλαιστινιακές αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, το θύμα είναι ο Χικμάτ Μουχάμαντ Φαράτζ, ο οποίος σκοτώθηκε από «πυρά των δυνάμεων κατοχής» στην κοινότητα Μάνταμα. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος διευκρίνισε ότι ο 57χρονος δέχθηκε πυροβολισμό στον θώρακα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Ναμπλούς, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Την παλαιστινιακή εκδοχή για το συμβάν μετέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο κοινοτάρχης της Μάνταμα, Ράμι Νασάρ. Όπως δήλωσε, ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν έφοδο στο σπίτι του Φαράτζ και άνοιξαν πυρ, ενώ υποστήριξε ότι χτύπησαν τη σύζυγό του, την κόρη του και τη νύφη του.

Η εκδοχή του ισραηλινού στρατού

Από την πλευρά τους, οι IDF περιέγραψαν μια διαφορετική εξέλιξη των γεγονότων στη Δυτική Όχθη. Όπως ανακοινώθηκε, «κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν στρατιώτες των IDF στην περιοχή της Μάνταμα (...) εισήλθαν σε ύποπτο κτίσμα από το οποίο τους έριχναν πέτρες».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ακολούθησε αντιπαράθεση κατά την οποία «ο τρομοκράτης προσπάθησε να αρπάξει το όπλο ενός αξιωματικού. Ο αξιωματικός πυροβόλησε προς την κατεύθυνσή του, αλλά ο τρομοκράτης έστρεψε το όπλο», με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας ισραηλινός στρατιώτης. «Ο τρομοκράτης συνέχισε να επιτίθεται στους στρατιώτες, οι οποίοι έδρασαν για να τον εξουδετερώσουν», αναφέρουν οι IDF.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

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