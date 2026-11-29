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Βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των Χούθι στην ανατολική επαρχία Αλ Τζάουφ πραγματοποίησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, στοχοποιώντας αποθήκες όπλων και μαχητές της οργάνωσης.

Όπως ανακοινώθηκε από το κέντρο Τύπου των κυβερνητικών δυνάμεων, μονάδα πυροβολικού εξαπέλυσε πλήγματα στα ανατολικά μέτωπα της επαρχίας, πλήττοντας θέσεις των μαχητών και εγκαταστάσεις οπλισμού.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος των κυβερνητικών δυνάμεων είχε αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της Υεμένης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι κυβερνητικές δυνάμεις εξακολουθούν να εμπλέκονται σε συγκρούσεις με τους αντάρτες στα μέτωπα της Ταΐζ, της Μαρίμπ και της Αλ Τζάουφ.

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