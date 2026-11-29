Υεμένη: Πλήγματα των κυβερνητικών δυνάμεων σε αποθήκες όπλων των Χούθι στην Αλ Τζάουφ
Μονάδα πυροβολικού των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης βομβάρδισε θέσεις μαχητών και αποθήκες οπλισμού των Χούθι στην ανατολική επαρχία Αλ Τζάουφ, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε τρία μέτωπα
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Βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των Χούθι στην ανατολική επαρχία Αλ Τζάουφ πραγματοποίησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, στοχοποιώντας αποθήκες όπλων και μαχητές της οργάνωσης.
Όπως ανακοινώθηκε από το κέντρο Τύπου των κυβερνητικών δυνάμεων, μονάδα πυροβολικού εξαπέλυσε πλήγματα στα ανατολικά μέτωπα της επαρχίας, πλήττοντας θέσεις των μαχητών και εγκαταστάσεις οπλισμού.
Νωρίτερα, εκπρόσωπος των κυβερνητικών δυνάμεων είχε αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές της Υεμένης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι κυβερνητικές δυνάμεις εξακολουθούν να εμπλέκονται σε συγκρούσεις με τους αντάρτες στα μέτωπα της Ταΐζ, της Μαρίμπ και της Αλ Τζάουφ.