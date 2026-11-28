Ένοπλοι που είχαν επιβιβασθεί σε φορτηγό πλοίο και πήραν τον έλεγχο του σκάφους στα ανοικτά της Υεμένης εγκατέλειψαν το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλές, ανακοίνωσε βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO ανέφερε πως το πλοίο προχωράει προς τον επόμενο σταθμό του μετά το περιστατικό.

Ο πλοίαρχος του σκάφους είχε ενημερώσει νωρίτερα ότι ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο φορτηγό πλοίο περίπου 64 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της παράκτιας πόλης Μπαλχάφ της Υεμένης στις 08:30 (ώρα Ελλάδας) και πήραν τον έλεγχο του σκάφους, ανέφερε η υπηρεσία αυτή που υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα ύδατα της Υεμένης έχουν σημειωθεί κατ΄επανάληψη τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων πλήγματα από τους φιλοϊρανούς Χούθι της Υεμένης στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Η πειρατεία και η ένοπλη ληστεία επανεμφανίστηκαν εpίσης στον Κόλπο του Άντεν και στα ύδατα ανοικτά της Σομαλίας.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από το σημερινό περιστατικό.

Η UKMTO συνέστησε στα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να κινούνται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε επίσης περιστατικό πειρατείας στην περιοχή σήμερα, όμως δεν είναι προς το παρόν σαφές εάν πρόκειται για το ίδιο πλοίο.