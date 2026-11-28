Αεροπορική επιδρομή του στρατού της Μιανμάρ έπληξε το Σάββατο (28/11), χώρο όπου θα γινόταν τελετή γάμου, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις, δήλωσε ένας μάρτυρας, κάνοντας λόγο για 20 νεκρούς.

Ο επικεφαλής οργάνωσης διάσωσης ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 21, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών.

Βίντεο που τράβηξε ο μάρτυρας έδειχναν αιμόφυρτα θύματα να μεταφέρονται σε νοσοκομεία μετά την επίθεση σε ένα χωριό στο Μόε Μπάι, μια περιοχή στα σύνορα των πολιτειών Σαν και Καρένι.

Η Μιανμάρ βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο από τότε που πραξικόπημα ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι το 2021, και η ομάδα παρακολούθησης ACLED αναφέρει ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από όλες τις πλευρές.

Ενώ ο στρατός ελέγχει την πόλη Μόε Μπάι, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης επιχειρούν σε χωριά και αγροτικές περιοχές έξω από αυτήν.

«Άκουσα τον ήχο αεροσκαφών να πετούν κοντά, αλλά νόμιζα ότι δεν θα βομβάρδιζαν την περιοχή μας», δήλωσε ο μάρτυρας στο AFP. Μπήκε στο σπίτι του και «τότε άκουσα μια έκρηξη βόμβας και είδα πολύ καπνό εκεί που χτύπησε η αεροπορική επιδρομή», πρόσθεσε.

Η βόμβα χτύπησε ένα χώρο όπου γίνονταν οι προετοιμασίες για τον γάμο δύο εκτοπισμένων, ανέφερε και συμπλήρωσε: «Έσπευσα στο σημείο για να προσπαθήσω να βοηθήσω. Βρήκα 17 πτώματα και πολλούς τραυματίες, ήμουν σοκαρισμένος και δεν ήξερα ποιον να διασώσω πρώτα. Αλλά μια τραυματισμένη γυναίκα μου είπε να βγάλω πρώτα τα παιδιά. Υπάρχουν κάποιοι αγνοούμενοι, συμπεριλαμβανομένης της ανιψιάς μου, δεν έχω καταφέρει να τη βρω ακόμα».

Αυτό έρχεται μια εβδομάδα αφότου το Διεθνές Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία εναντίον της κυρίως μουσουλμανικής μειονότητας Ροχίνγκια κατά τη διάρκεια μιας καταστολής του 2017, στη δυτική πολιτεία Ραχίν.

Ο ηγέτης της Μιανμάρ Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ο οποίος έκανε το πραξικόπημα του 2021 και διορίστηκε πολιτικός πρόεδρος φέτος μετά από εκλογές που δέχτηκαν ευρεία κριτική, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα συμμορφωθεί με «ακατάλληλες» πτυχές της απόφασης, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.