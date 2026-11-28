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Για τους περισσότερους από εμάς, τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος γιορτής, χαράς και ευγνωμοσύνης προς την οικογένεια και τους φίλους μας.

Όχι όμως για μια ηλικιωμένη γυναίκα που κινούνταν με ηλεκτρικό σκούτερ στο Μίντλεσμπρο της βόρειας Αγγλίας, η οποία αποφάσισε να πλησιάζει την κατοικία μίας γειτόνισσας της και να κόψει με ψαλίδι τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια που στόλιζαν το εξωτερικό του σπιτιού της.

Η πράξη της, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, έγινε viral στα social media και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Δείτε το βίντεο:

«Μπορείς είτε να εξηγήσεις γιατί το έκανες είτε θα καλέσω την αστυνομία»

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλα έγιναν στις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν η ηλικιωμένη γυναίκα σταμάτησε δίπλα στο κιγκλίδωμα της αυλής του σπιτιού της Μπεθ Γουίλσον Κροφτ, η οποία είχε τοποθετήσει λευκά χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Στη συνέχεια, έβγαλε ένα ψαλίδι, έκοψε τα καλώδια και απομακρύνθηκε, σαν να μην έγινε τίποτα.

Αρχικά, η 31χρονη είχε ζητήσει, μέσω των social media, από τη γυναίκα να καλύψει το κόστος της αντικατάστασης των φωτιστικών, αλλά τελικά, ένας άνδρας προσφέρθηκε να επισκευάσει τα κομμένα καλώδια.

Μιλώντας στο βρετανικό μέσο, η Μπεθ περιέγραψε την έκπληξή της όταν έμαθε τι είχε συμβεί στα στολίδια του σπιτιού της, στο οποίο διαμένει με τον σύζυγό της Κίραν και την εξάχρονη κόρη τους.

Όπως εξήγησε η ίδια, το περιστατικό έγινε αντιληπτό το πρωί, όταν ετοιμαζόταν να πάει την κόρη της στο σχολείο. «Όταν ξυπνήσαμε χθες το πρωί για να πάμε την κόρη μου στο σχολείο, παρατηρήσαμε ότι τα φώτα ήταν σβηστά και, όταν τα ελέγξαμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν κομμένα», είπε.

Αρχικά, όπως εξήγησε, θεώρησε ότι κάποια παιδιά που περνούσαν θα είχαν προκαλέσει την ζημιά. Ωστόσο, όταν εξέτασε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, διαπίστωσε ότι ήταν μια ηλικιωμένη κυρία με ηλεκτρικό σκούτερ που το προκάλεσε.

«Είναι γελοίο, γιατί δεν περιμένεις από κανέναν να σου καταστρέψει τα φωτάκια. Πόσο μάλλον από μια κυρία αυτής της ηλικίας και χωρίς κανένα λόγο», συνέχισε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι στα δέκα χρόνια που ζει στο σπίτι της, δεν έχει συναντήσει ποτέ στη ζωή της αυτή τη γυναίκα και θα ήθελε να μάθει γιατί το έκανε.

«Αν δεν σου αρέσουν τα Χριστούγεννα, δεν πειράζει. Κάνε ό,τι θέλεις με αυτή την εποχή του χρόνου, αλλά δεν χρειάζεται να χαλάς τη διασκέδαση όλων των άλλων», τόνισε.

Αφού δημοσίευσε το βίντεο στα social media, ένας πολύ ευγενικός κύριος, όπως τον περιέγραψε, προσφέρθηκε να επισκευάσει τα φωτάκια. «Επιστρέψαμε… η γκάνγκστερ γιαγιά δεν κατάφερε να σβήσει τη λάμψη μου για πολύ», έγραψε η Μπεθ σε ανάρτησή της στα social media.

Η 31χρονη ανέφερε επίσης ότι εντόπισε τη γυναίκα, η οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό.

«Ανακάλυψα πού ζούσε περίπου μισή ώρα μετά το περιστατικό. Την ρώτησα γιατί το έκανε. Είπε ότι δεν το έκανε. Τότε της είπα: “Μπορείς είτε να εξηγήσεις γιατί το έκανες είτε θα καλέσω την αστυνομία”, και εκείνη απάντησε: “Κάλεσε την αστυνομία, λοιπόν”», περιέγραψε η Μπεθ.