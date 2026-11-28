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Συνεχίζει να πλήττει την Ήπειρο, το Ιόνιο και τη δυτική Αττική η σφοδρή κακοκαιρία, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμούς.

Έως και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις στα βορειοδυτικά της χώρας, με τα μεγαλύτερα ύψη να δέχονται η Ήπειρος και η Κέρκυρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην κορυφή της πανελλαδικής κατάταξης βρίσκεται η Πετάλεια Κέρκυρας με 273 χιλιοστά βροχής. Ακολουθούν τα Θεοδώριανα Άρτας με 201 χιλιοστά και η Ηγουμενίτσα με 165 χιλιοστά.

Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι καταγραφές και σε περιοχές των Ιωαννίνων και της Άρτας. Το Ζωτικό Ιωαννίνων συγκέντρωσε 151 χιλιοστά, το Καραβοστάσι Θεσπρωτίας 145, το Τσεπέλοβο Ιωαννίνων 143, το Κομπότι Άρτας 141 και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων 136 χιλιοστά.

«Κόκκινος» συναγερμός και απαγόρευση κυκλοφορίας

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα, τα κεντρικά τμήματα της χώρας, καθώς και σε ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται απαγόρευση εξωτερικών εργασιών του ιδιωτικού τομέα στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα από την κακοκαιρία, ειδικά σε Ήπειρο, Ιόνια Νησιά και Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οικοδομικές εργασίες, τεχνικά έργα, τις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων. Το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι η μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων επισύρει πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο το οποίο επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και μεταφορών.

Ήπειρος: Εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου την Παρασκευή από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα μηχανήματα έργου να βρίσκονται ακόμη στου δρόμους προκειμένου να απομακρύνουν πέτρες και φερτά υλικά.

Περισσότερα από 20 μηχανήματα έργου της Περιφέρειας επιχειρούν για την απομάκρυνση χωμάτων, πετρών και φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε Άρτα, Γιάννενα, Φιλιατά και Πρέβεζα.

Αρκετά σπίτια πλημμύρισαν, ιδιαίτερα στα Σύβοτα και την Πλαταριά, στη Θεσπρωτία, ενώ κλειστά παρέμειναν σχολεία και νηπιαγωγεία την Παρασκευή στον δήμο Ηγουμενίτσας. Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 145 κλήσεις για άντληση υδάτων το βράδυ της Πέμπτης, και ακόμη 5 για απεγκλωβισμούς.

Τα φαινόμενα έχουν αποκλιμακωθεί, ενώ η περιοχή παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού.

Κέρκυρα: Απεγκλωβισμός κατοίκων και οδηγών

Πέντε επεμβάσεις πραγματοποίησε η Πυροσβεστική στην Πετριτή το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026, τρεις για άντληση νερού από σπίτια και δύο για απεγκλωβισμό οδηγών, ενώ δρόμοι έκλεισαν από τη βροχή στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας

Σύμφωνα με το corfupress.gr, το ένα όχημα ακινητοποιήθηκε μηχανικά από το νερό. Στο δεύτερο, ο οδηγός δεν διέκρινε το άκρο του δρόμου, που είχε καλυφθεί από νερά, και έπεσε στο πλαϊνό χαντάκι.

Συγκλονίζουν επίσης οι εικόνες διάσωσης σκύλων από καταφύγιο στη Νότια Κέρκυρα. Εθελοντές της Tierhilfe Korfu e.V. έσπευσαν στο καταφύγιο για την προστασία των φιλοξενούμενων ζώων. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε άμεση εισροή υδάτων στις εγκαταστάσεις, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση μεταφορά των σκύλων.

Από την πρωινή βροχή δρόμοι έκλεισαν ή η πρόσβαση δυσκόλεψε σε περιοχές του βόρειου συγκροτήματος της Κέρκυρας, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση μέχρι και τις πρωινές ώρες.

Στο εθνικό δίκτυο της Κέρκυρας, και κυρίως στο τμήμα από το κέντρο προς τον νότο, το οδόστρωμα έχει καλυφθεί από νερά στην περιοχή της γέφυρας Κάιζερ και στα Μωραΐτικα. Στους οδηγούς χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η εικόνα στη Λευκίμμη, στη νότια Κέρκυρα, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού. Ο όγκος του νερού έφτασε σχεδόν στο ύψος του δρόμου και του κρηπιδώματος, ενώ η ροή ήταν ιδιαίτερα ορμητική.

Η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των σκαφών, αλλά και των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού.

Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Δρόμοι και πεζοδρόμια μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ νερά κάλυψαν τμήματα της πλατείας, δυσχεραίνοντας σημαντικά την κυκλοφορία των πεζών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή. Τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία με μεγάλη βροχόπτωση αναμένεται να πλήξει κυρίως τα ανατολικά του νησιού.

Δυτική Στερεά: Σε κόκκινο συναγερμό η Αιτωλοακαρνανία

Σφοδρή κακοκαιρία σημειώθηκε στο Μεσολόγγι, το Αιτωλικό και το Αγρίνιο με τα καιρικά φαινόμενα να αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Πλημμύρες σημειώθηκαν στον Πεντάλοφο και στη Λεσίνη, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο Νεοχώρι.

Περίπου 50 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας, ενώ συνεργεία του δήμου Αιτωλικού και της Περιφέρειας βρίσκονται ακόμη στους δρόμους για να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Μία γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της για αρκετή ώρα, προσπαθώντας να προσεγγίσει το σχολείο για να παραλάβει το παιδί της, ενώ ένα ζευγάρι χρειάστηκε επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να μπορέσει να βγει από το όχημα με ασφάλεια.

Στις Οινιάδες, ιδιαίτερα στα χαμηλά σημεία και προς το Δέλτα του Αχελώου έχουν σημειωθεί αρκετές πλημμύρες στον κάμπο, αφήνοντας εκτεθειμένες καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες. Τα εδάφη αναμένεται να δυσκολευτούν περισσότερο να συγκρατήσουν τη βροχή που αναμένεται να πέσει τις επόμενες μέρες.

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