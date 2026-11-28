Είναι ένα από τα πλήκτρα που χρησιμοποιούμε περισσότερο όταν γράφουμε στον υπολογιστή, αλλά σπάνια αναρωτιόμαστε γιατί έχει τόσο διαφορετικό μέγεθος από τα υπόλοιπα.

Το πλήκτρο διαστήματος (Space) δεν είναι μεγάλο τυχαία, καθώς ο σχεδιασμός του εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες, από την άνεση στην πληκτρολόγηση μέχρι την ιστορία των γραφομηχανών.

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