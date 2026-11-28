Γιατί το πλήκτρο Space στα πληκτρολόγια είναι τόσο μεγάλο; Οι λόγοι πίσω από τον σχεδιασμό του
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί το πλήκτρο Space είναι αρκετά μεγαλύτερο από τα άλλα; Ο ασυνήθιστος σχεδιασμός του έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία που βασίζεται στην άνεση και την αποτελεσματικότητα.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Είναι ένα από τα πλήκτρα που χρησιμοποιούμε περισσότερο όταν γράφουμε στον υπολογιστή, αλλά σπάνια αναρωτιόμαστε γιατί έχει τόσο διαφορετικό μέγεθος από τα υπόλοιπα.
Το πλήκτρο διαστήματος (Space) δεν είναι μεγάλο τυχαία, καθώς ο σχεδιασμός του εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες, από την άνεση στην πληκτρολόγηση μέχρι την ιστορία των γραφομηχανών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Amazon Prime Video: 5 σειρές για να μη σηκωθείς από τον καναπέ
09:35 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο Jaecoo 7 Luxury+ είναι τετρακίνητο και με μεγάλη αυτονομία
09:05 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Απαγόρευση κινεζικών υβριδικών: Άλλη μια τρύπα στο νερό της Ε.Ε.
08:45 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Μήπως η ισλαμική μαντίλα αποτελεί έκφραση καταπίεσης;
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ