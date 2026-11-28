Η δίαιτα MIND συνδέθηκε με πιο αργή απώλεια εγκεφαλικού ιστού σε μια πρόσφατη μελέτη, με μια διαφορά την οποία οι ερευνητές περιέγραψαν ως ισοδύναμη με 2,5 χρόνια λιγότερης γήρανσης του εγκεφάλου.

Ωστόσο, αυτό το εντυπωσιακό νούμερο προέρχεται από απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου: δεν σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες έγιναν νοητικά νεότεροι, ούτε ότι έχει αποδειχθεί πως η συγκεκριμένη δίαιτα προλαμβάνει την άνοια.

Η δίαιτα MIND συνδυάζει στοιχεία της μεσογειακής διατροφής και της δίαιτας DASH, δίνοντας έμφαση στα λαχανικά, τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα ψάρια και το ελαιόλαδο.

Τι αποκάλυψε η νέα μελέτη με απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου;

Σε μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, οι ερευνητές εξέτασαν διατροφικά στοιχεία και επαναλαμβανόμενες μαγνητικές τομογραφίες (MRI) 1.647 ενηλίκων, οι οποίοι είχαν μέση ηλικία περίπου 61 ετών κατά την έναρξη της έρευνας. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για ένα διάστημα (διάμεση τιμή) 12,3 ετών.

Μια υψηλότερη βαθμολογία στη δίαιτα MIND (κατά 3 μονάδες σε μια κλίμακα 15 βαθμών) συσχετίστηκε με περίπου 20% πιο αργή απώλεια φαιάς ουσίας, δηλαδή εγκεφαλικού ιστού που εμπλέκεται σε λειτουργίες όπως η μνήμη, η προσοχή και η λήψη αποφάσεων.

Οι ερευνητές μετέφρασαν αυτή τη διαφορά σε περίπου 2,5 χρόνια λιγότερης δομικής γήρανσης του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Αυτό αφορά αλλαγές που παρατηρούνται στις απεικονιστικές εξετάσεις, και όχι το ότι ο εγκέφαλος έγινε κατά 2,5 χρόνια νεότερος ή ότι επανήλθε ιστός που είχε χαθεί.

Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης. Άλλες διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων θα μπορούσαν να εξηγήσουν μέρος αυτής της συσχέτισης. Η μελέτη δεν αποδεικνύει σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Σημαίνει αυτό ότι η δίαιτα MIND «προλαμβάνει την άνοια»;

Όχι ακόμα. Μια μέτρηση μέσω μαγνητικής τομογραφίας δεν ταυτίζεται με ένα τεστ μνήμης, και καμία από τις δύο δεν αποδεικνύει ότι ένα άτομο «θα αποφύγει τη νόσο Αλτσχάιμερ». Οι μελέτες παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχές της ίδιας ιστορίας:

Μελέτη Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές Τι ΔΕΝ μπορεί να αποδείξει Μελέτη του 2026 με χρήση μαγνητικής τομογραφίας (MRI), 1.647 ενήλικες Υψηλότερες βαθμολογίες στη δίαιτα MIND συσχετίστηκαν με βραδύτερη απώλεια φαιάς ουσίας Ότι η αλλαγή της διατροφής θα αποτρέψει την άνοια Τυχαιοποιημένη δοκιμή του 2023, 604 ενήλικες Μετά από 3 χρόνια, η δίαιτα MIND δεν υπερείχε σημαντικά έναντι μιας δίαιτας σύγκρισης όσον αφορά τη γνωστική λειτουργία ή τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας Ότι η δίαιτα δεν προσφέρει κανένα όφελος σε σύγκριση με μια ανθυγιεινή διατροφή Δοκιμή US POINTER του 2025, 2.111 ενήλικες Ένα δομημένο πρόγραμμα τρόπου ζωής υπερείχε ελαφρώς έναντι ενός προγράμματος αυτοκαθοδηγούμενης προσπάθειας σε γνωστικά τεστ, σε διάστημα 2 ετών Ότι η βελτίωση οφείλεται αποκλειστικά στη δίαιτα

Σε τυχαιοποιημένη δοκιμή MIND του 2023, και οι δύο ομάδες έλαβαν οδηγίες για μια μέτρια μείωση των θερμίδων. Η απουσία σημαντικής διαφοράς δεν σημαίνει ότι η υγιεινή διατροφή είναι άχρηστη: σημαίνει απλώς ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση MIND δεν υπερείχε έναντι της δίαιτας σύγκρισης κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Η δοκιμή US POINTER περιλάμβανε επίσης σωματική άσκηση, γνωστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και παρακολούθηση της καρδιαγγειακής υγείας. Τα αποτελέσματά της δεν επιτρέπουν την απομόνωση της επίδρασης της διατροφής.

Τα ευρήματα αυτά δεν είναι απαραίτητα αντιφατικά. Οι μαγνητικές τομογραφίες (MRI) εξετάζουν τη δομή του εγκεφάλου, ενώ τα γνωστικά τεστ αξιολογούν τη σκέψη και την μνήμη. Μια μελέτη παρατήρησης μπορεί να αποκαλύψει μια συσχέτιση σε βάθος 12 ετών, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Μια τριετής κλινική δοκιμή θέτει ένα διαφορετικό ερώτημα, ειδικά όταν η ομάδα σύγκρισης έλαβε επίσης διατροφικές οδηγίες.

Τι ακριβώς πρέπει να τρώτε για να ακολουθήσετε τη δίαιτα MIND

Πολλά από τα προτεινόμενα τρόφιμα περιλαμβάνονται ήδη στην μεσογειακή διατροφή:

Πράσινα φυλλώδη και άλλα λαχανικά: Σπανάκι, χόρτα, μπρόκολο και σαλάτες, σε τακτική βάση καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Όσπρια, ξηροί καρποί και προϊόντα ολικής άλεσης: Φακές, ρεβίθια, καρύδια, βρώμη και ψωμί ολικής άλεσης.

Μούρα: Εντάξτε τα στη διατροφή σας όταν είναι διαθέσιμα, χωρίς όμως να τα θεωρείτε «θαυματουργή» τροφή.

Ψάρια και ελαιόλαδο: Επιλέξτε ψάρια, όπως σαρδέλες, και χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο ως τη βασική λιπαρή ουσία για το μαγείρεμα.

Το πρότυπο δίνει επίσης έμφαση στην λιγότερο συχνή κατανάλωση τηγανητών τροφίμων, γλυκών, βουτύρου, καθώς και επεξεργασμένων ή κόκκινων κρεάτων.

Ορισμένες παλαιότερες περιγραφές της δίαιτας MIND περιλαμβάνουν και το κρασί. Μην αρχίσετε να καταναλώνετε αλκοόλ με σκοπό την προστασία της μνήμης σας: δεν υπάρχει αποδεδειγμένο όφελος όσον αφορά την πρόληψη της άνοιας που να δικαιολογεί μια τέτοια σύσταση.

Ποιο είναι το πιο χρήσιμο συμπέρασμα για την υγεία του εγκεφάλου;

Μια διατροφή τύπου MIND συνάδει με τις καθιερωμένες συμβουλές για υγιεινή διατροφή. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί καλύτερη μνήμη ή την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η σωματική δραστηριότητα, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, καθώς και η πνευματική και κοινωνική δραστηριοποίηση παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Συμπέρασμα

Τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά οι πιο αργές μεταβολές σε μια μαγνητική τομογραφία (MRI) δεν αποτελούν απόδειξη πρόληψης της άνοιας. Επιλέξτε τρόφιμα που περιλαμβάνονται στη δίαιτα MIND στο πλαίσιο ενός υγιεινού τρόπου ζωής, και όχι ως εγγύηση κατά της απώλειας μνήμης.

Πηγές: