Snapshot Snapshot powered by AI

Οκτώ άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου Mi-17 στην Σαναμπάμπα της περιφέρειας Αγιακούτσο στο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό υπουργείο Άμυνας

Το ελικόπτερο Mi-17, το οποίο μετέφερε εννιά άτομα, επέστρεφε από αποστολή διάσωσης στρατιωτικής περιπόλου που είχε εγκλωβιστεί στην κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο, γνωστή με το ισπανικό ακρωνύμιο VRAEM.

Νεκροί είναι πέντε από τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου και οι τρεις στρατιωτικοί.

Μοναδικός επιζών είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου Ένσο Εσπινόσα Ρόκε, ο οποίος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με την ενημέρωση από το περουβιανό υπουργείο Άμυνας.

Τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Στην κοιλάδα όπου σημειώθηκε το δυστύχημα – ευρύτερα γνωστή με το ακρωνύμιο VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) – υπάρχουν τεράστιες καλλιέργειας κόκας και δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Είναι η δεύτερη συντριβή Mi-17 φέτος στο Περού. Τον Φεβρουάριο, στρατιωτικό ελικόπτερο του ίδιου τύπου, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης πλημμυροπαθών, συνετρίβη στην περιφέρεια Αρεκίπα, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους επτά παιδιά.