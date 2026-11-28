Snapshot Snapshot powered by AI

Δεύτερο «καμπανάκι» για την πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2027 χτύπησε μέσα στο Νοέμβριο, δείχνοντας ότι η προοπτική για ακόμα ένα ρεκόρ, όπως μας έχει συνηθίσει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία, ίσως να μην είναι και τόσο δεδομένο για τη σεζόν που έρχεται.

Έτσι μετά τα στοιχεία του Airdata tracker του ΙΝΣΕΤΕ σύμφωνα με τα οποία οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα για το διάστημα Νοεμβρίου 2026 – Μαρτίου 2027 περιορίζονται κατά 150.000 ή 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, έρχονται και τα πρώτα μηνύματα από τις μέχρι στιγμής προκρατήσεις στα ξενοδοχεία που δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη πτωτική τάση.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου, οι προκρατήσεις για την επόμενη σεζόν εμφανίζουν υποχώρηση της τάξης του 12%-16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η πιο πρόσφατη δήλωση ήταν του Κωστή Σιδερή CEO της ELLA Resorts που αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της HIG Capital στον τομέα της φιλοξενίας και το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει 13 ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα. Ο κ. Σιδερής τοποθέτησε την μείωση των προκρατήσεων στο 12%, επισημαίνοντας ότι η στροφή που παρατηρείται από πέρυσι στις κρατήσεις τις τελευταίας στιγμής συνεχίζεται και φέτος.

Αυτό μάλιστα θα έχει σαν αποτέλεσμα, οι αεροπορικές εταιρείες να «πιεστούν», βγάζοντας φθηνότερα εισιτήρια για τους ταξιδιώτες.

Και αυτή δεν είναι η μόνη προειδοποίηση από άνθρωπο του τουρισμού, καθώς ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής, σε πρόσφατη συνέντευξή του επισήμανε ότι σύμφωνα με τα μηνύματα που έλαβαν οι εκπρόσωποι του κλάδου κατά τη διάρκεια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης World Travel Market στο Λονδίνο προμηνύουν σε διψήφια μείωση των προκρατήσεων για το 2027.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο επισκέπτης υπολογίζει πλέον πολύ πιο προσεκτικά το συνολικό κόστος των διακοπών του, συνυπολογίζοντας τη μετακίνηση, τη διαμονή, την εστίαση και τις υπόλοιπες δαπάνες στον προορισμό.

Ακόμη πιο συγκεκριμένος ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και δεύτερος αντιπρόεδρος της ΠΟΞ, Ηρακλής Τσιτλακίδης, ο οποίος έκανε λόγο για μέση υποχώρηση των προκρατήσεων κατά 16% σε πανελλαδικό επίπεδο, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις της υπερφορολόγησης στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αγάπη Σμπώκου, μιλώντας στη γενική συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έκανε λόγο για στασιμότητα στις προκρατήσεις της επόμενης χρονιάς, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό της για την εξαγγελθείσα αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων.

Και όπως αναφέραμε στην αρχή τα ανησυχητικά μηνύματα σε ότι αφορά τις πρώιμες κρατήσεις ήρθαν λίγο μετά τα στοιχεία του Airdata tracker σύμφωνα με τα οποία, οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για το διάστημα Νοεμβρίου 2026 – Μαρτίου 2027 περιορίζονται σε 6,05 εκατομμύρια, έναντι 6,20 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόκειται για μείωση 150.000 θέσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ή πτώση 2,4% και αποτυπώνει έναν πιο συγκρατημένο σχεδιασμό από τις αεροπορικές εταιρείες προς τη χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης του ελληνικού τουρισμού εμφανίζει μείωση για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια συνεχόμενης ανόδου.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν σημαίνει και αυτόματη μείωση των τουριστικών αφίξεων καθώς τα προγράμματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο στην πορεία. Πρόκειται όμως για ένα πρώτο δείγμα ότι η διεθνής αβεβαιότητα που προέρχεται από την ενεργειακή κρίση, την πίεση στα εισοδήματα και τα αεροπορικά κόστη αρχίζει να επηρεάζει τις προσδοκίες για τη χειμερινή ζήτηση.