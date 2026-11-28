Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι (στο κέντρο) φτάνει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιχ «Gurudwara Sahib» για μια εκδήλωση, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στη Νέα Υόρκη.

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Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του αχίλλειου τένοντα υποβλήθηκε την Παρασκευή ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι. Ο 35χρονος είχε τραυματιστεί νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα με δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του δημαρχείου.

«Η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο δήμαρχος αναμένεται να αναρρώσει πλήρως. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και πλέον ξεκουράζεται στο Gracie Mansion», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του, Τζο Καλβέλο, αναφερόμενος στην επίσημη κατοικία του δημάρχου.

Φανατικός φίλος του ποδοσφαίρου, ο Μαμντάνι είχε συμφωνήσει με τους δημοσιογράφους να μη δημοσιοποιηθεί ο αγώνας. Ωστόσο, αναγκάστηκε να αποκαλύψει τι είχε συμβεί στις 20 Νοεμβρίου, όταν εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου με πατερίτσες και ειδική ορθοπεδική μπότα.

«Έβαλα ένα γκολ λίγο αφότου μπήκα στο γήπεδο και ξέχασα ότι είμαι 35 ετών. Λίγο αργότερα, έπαθα ρήξη αχίλλειου τένοντα», είχε εξηγήσει τότε στη ροτόντα του δημαρχείου. Αποδίδοντας τον τραυματισμό του στην έλλειψη κατάλληλων διατάσεων πριν από τη σέντρα, δεν παρέλειψε να υπερηφανευτεί για τη νίκη της ομάδας του με 10-5, ενώ δημοσιογράφος που συμμετείχε στο παιχνίδι σημείωσε πως ο δήμαρχος «σωριάστηκε μόνος του», χωρίς εμπλοκή αντιπάλου.

Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε υπό γενική αναισθησία, με το δημαρχείο να μην αποκαλύπτει το νοσοκομείο επικαλούμενο το ιατρικό απόρρητο. Σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine, η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως τομή στο πίσω μέρος της γάμπας και συρραφή του τένοντα.

Παρά το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα διατήρησε το φορτωμένο πρόγραμμά του —συμμετέχοντας κουτσαίνοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, φωτογραφίσεις και διανομές γαλοπούλας, και χρησιμοποιώντας ένα σκαμπό στις πολύωρες συνεντεύξεις Τύπου—, ο 35χρονος δεν είχε κρύψει την αγωνία του ενόψει της επέμβασης. «Φοβάμαι. Είναι το πρώτο μου χειρουργείο», είχε παραδεχτεί στους δημοσιογράφους.

Όπως είχε αναφέρει μέσα στην εβδομάδα, θα παραμείνει στο κρεβάτι για μερικές ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τις εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, συμπεριλαμβανομένης της καθιερωμένης παρέλασης της Macy's για την Ημέρα των Ευχαριστιών, η οποία μετατέθηκε για το Σάββατο λόγω κακοκαιρίας. Η επιστροφή του στα καθήκοντά του έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου.

Βάσει του καταστατικού χάρτη της Νέας Υόρκης, προβλέπεται συγκεκριμένη σειρά διαδοχής όταν ο εν ενεργεία δήμαρχος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, απουσιάζει από την πόλη για περισσότερες από εννέα συνεχόμενες ημέρες ή παύεται από το αξίωμά του.

Έτσι, όσο ο Μαμντάνι βρισκόταν στο νοσοκομείο την Παρασκευή, τα καθήκοντά του ανέλαβε ο πρώτος αντιδήμαρχος, Ντιν Φουλέιχαν, έμπειρο στέλεχος με θητεία σε διαδοχικές δημοτικές διοικήσεις, ενώ επόμενη στη σειρά αναπλήρωσης ήταν η Τζούλια Κέρσον, αντιδήμαρχος αρμόδια για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Ανάλογες διαδικασίες έχουν ενεργοποιηθεί και στο παρελθόν: ο Μπιλ ντε Μπλάζιο είχε υποβληθεί σε επεμβάσεις για κήλη το 2015 και στο γόνατο το 2020, ενώ ο προκάτοχος του Μαμντάνι, Έρικ Άνταμς, είχε κάνει κολονοσκόπηση υπό γενική αναισθησία το 2025.