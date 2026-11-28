Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εκφωνεί ομιλία κατά τη διάρκεια του Φόρουμ για τη Γαλάζια Οικονομία και τα Χρηματοοικονομικά (BEFF) στο Φόρουμ Γκριμάλντι στο Μονακό, την Κυριακή 8 Ιουνίου 2025

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Αμετάβλητη στη βαθμίδα A+ διατήρησε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ο οίκος αξιολόγησης S&P Global την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, προχωρώντας ωστόσο σε υποβάθμιση των προοπτικών της από σταθερές σε αρνητικές. Η απόφαση αυτή λειτουργεί ως σαφής προειδοποίηση για μια πιθανή υποβάθμιση, εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα στη μείωση του ελλείμματός της.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου, τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας δέχονται αυξανόμενες πιέσεις από την υποτονική οικονομική ανάπτυξη και το υψηλότερο κόστος τόκων. Την ίδια ώρα, ο συνεχιζόμενος πολιτικός κατακερματισμός περιορίζει τις πιθανότητες λήψης αποφασιστικών μέτρων για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Η S&P προβλέπει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 5,5% του ΑΕΠ το 2026 και στο 5,3% το 2027, προειδοποιώντας ότι η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας ενδέχεται να υποβαθμιστεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική διόρθωση.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ ανέφερε ότι «έλαβε υπόψη» αυτή την αξιολόγηση. Σε δήλωσή του τόνισε πως «υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη να αποκτήσει η χώρα, το συντομότερο δυνατό, έναν υπεύθυνο προϋπολογισμό που θα εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά μας, μειώνοντας το έλλειμμα στο 5% ή και χαμηλότερα».

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