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Αεροσκάφος Airbus A321 ΝΕΟ της EasyJet, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Εδιμβούργο προς το Λονδίνο Γκάτγουικ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση λίγο μετά την απογείωση του.

Κάτοικοι που ζουν κοντά στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου δήλωσαν ότι άκουσαν μια «δυνατή έκρηξη» καθώς το αεροσκάφος πετούσε από πάνω τους.

Το αεροπλάνο της EasyJet επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Σκωτίας 53 λεπτά μετά την απογείωση, όταν αντιμετώπισε ένα «τεχνικό πρόβλημα» χθες γύρω στις 9 μ.μ.

Επιβάτιδα της πτήσης περιέγραψε το περιστατικό ως «το πιο τρομακτικό πράγμα που [έχει] βιώσει ποτέ στη [ζωή της]». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίστηκε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο από τον κινητήρα λίγο μετά την αναχώρηση από το αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Daily Mail, το αεροπλάνο υπέστη βλάβη στον κινητήρα, με ειδοποιήσεις που υποδείκνυαν διακοπή λειτουργίας και επικίνδυνα αυξημένες θερμοκρασίες.

Εν τω μεταξύ, οι πιλότοι ενεργοποίησαν επίσης το σήμα έκτακτης ανάγκης Squawk 7700 – το διεθνές σήμα της αεροπορίας για γενική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το Α321 έκανε αρκετούς κύκλους πάνω από την πρωτεύουσα της Σκωτίας προτού καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την EasyJet, το βράδυ της Πέμπτης εξασφαλίστηκε ένα εναλλακτικό αεροσκάφος για τους εγκλωβισμένους επιβάτες.

Ένας εκπρόσωπος της EasyJet δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail: «Η πτήση EZY816 από το Εδιμβούργο προς το Λονδίνο Γκάτγουικ αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Εδιμβούργο λόγω τεχνικού προβλήματος.

«Η πτήση προσγειώθηκε κανονικά και την υποδέχτηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διαδικασίες και αποκλειστικά ως προληπτικό μέτρο. Έχει κανονιστεί η χρήση εναλλακτικού αεροσκάφους για την εκτέλεση της πτήσης προς το Λονδίνο Γκάτγουικ.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Εδιμβούργου δήλωσε: «Οι ομάδες ανταποκρίθηκαν σε ένα πρόβλημα του αεροσκάφους σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες.»

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