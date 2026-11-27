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Ενώ οι Αμερικανοί τρώνε γαλοπούλα όταν γιορτάζουν την Ημέρα των Ευχαριστιών, πολλοί αναρωτιούνται γιατί τα αυγά του πουλιού δεν είναι στο μενού.

Σε αντίθεση με τα κοτόπουλα που παράγουν ένα αυγό κάθε 24 ώρες περίπου, οι γαλοπούλες αφήνουν ίσως δύο αυγά την εβδομάδα.

«Οι γαλοπούλες έχουν μεγαλύτερο κύκλο ζωής, οπότε πρέπει να φτάσουν περίπου στους επτά μήνες πριν μπορέσουν να παράγουν αυγά», δήλωσε ο Κίμον Γουίλιαμς της Εθνικής Ομοσπονδίας Γαλοπούλας

Οι κότες πρέπει να φτάσουν μόνο στους πέντε περίπου μήνες πριν αρχίσουν να γεννούν αυγά.

Οι ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει ότι οι γαλοπούλες χρειάζονται περισσότερη τροφή και μεγαλύτερο χώρο στέγασης, προσθέτοντας περισσότερο κόστος στους καταναλωτές.

Οι αγρότες θα πρέπει να πωλούν κάθε αυγό γαλοπούλας για τουλάχιστον 2.84 ευρώ, καθιστώντας μια ολόκληρη δωδεκάδα 34.10 ευρώ.

Τα αυγά των μεγαλύτερων αυτών πτηνών περιέχουν επίσης διπλάσιες θερμίδες, γραμμάρια λίπους και τριπλάσια χοληστερόλη από εκείνα των κότων.

Ορισμένοι επαγγελματίες της μαγειρικής έχουν πει ότι τα αυγά γαλοπούλας είναι καλύτερα για σάλτσες επειδή οι κρόκοι τους είναι πιο κρεμώδεις και πλούσιοι, ανέφερε η Slate.

Η δημοτικότητα των αυγών γαλοπούλας

Ενώ οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να μη σκέφτονται καν τα αυγά γαλοπούλας, το φαγητό ήταν δημοφιλές μεταξύ των ιθαγενών αμερικανικών φυλών και των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων πριν από εκατοντάδες χρόνια, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Τα κοτόπουλα έφτασαν στη χώρα το 1500, αφήνοντας τα αυγά γαλοπούλας ως τη μόνη επιλογή για τους ιθαγενείς Αμερικανούς, οι οποίοι αργότερα εισήγαγαν το φαγητό στους πρώτους Ευρωπαίους αποίκους το 1600.

Τα μεγάλα, άγρια πτηνά ήταν εξωτικά ζώα για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι έγιναν αμέσως φαν.

Οι πρώτοι Ισπανοί εξερευνητές του Νέου Κόσμου επέστρεψαν στην πατρίδα τους ακόμη και με γαλοπούλες, αλλά γρήγορα κυκλοφόρησαν φήμες ότι τα αυγά συνδέονταν με κρούσματα λέπρας.

Οι υποψίες ήταν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των Γάλλων, οι οποίοι ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με την ξένη προέλευση των πτηνών. Αλλά πίσω στις ΗΠΑ, οι νέοι έποικοι θεωρούσαν τα αυγά ως πολυτέλεια.

Μέχρι τον 18ο αιώνα, η δημοτικότητά τους στις ΗΠΑ είχε αυξηθεί τόσο πολύ που η εξημέρωση των γαλοπούλων έγινε ευρέως διαδεδομένη.

Το εμβληματικό εστιατόριο Delmonico's της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα, σέρβιρε αυγά γαλοπούλας ομελέτα ή ποσέ, καθώς και σε φριτάτες και ομελέτες.

Ωστόσο, η άνοδος της βιομηχανικής πτηνοτροφίας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα άλλαξε το τοπίο του αμερικανικού φαγητού.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν στους αγρότες να εξειδικεύουν τα κοτόπουλα για την παραγωγή αυγών ή κρέατος, καθιστώντας τα αυγά κοτόπουλου πιο αποδοτικά και εύκολα διαθέσιμα.

Ως αποτέλεσμα, τα αυγά γαλοπούλας άρχισαν να χάνουν την προτίμησή τους, και ακόμη και το Delmonico's τα αφαίρεσε τελικά από το μενού του.

Τα αυγά γαλοπούλας σήμερα

Σήμερα, τα αυγά γαλοπούλας αποτελούν σπάνιο είδος, που αναζητείται κυρίως από τους λάτρεις των τροφίμων ή τους αγρότες που θέλουν να καλύψουν τη ζήτηση για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Το 2024, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) ανέφερε έλλειψη αυγών γαλοπούλας. Από την 1η Ιουνίου 2024, τα αποθέματα αυγών γαλοπούλας στις θερμοκοιτίδες έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1988, με μόλις 22,8 εκατομμύρια αυγά.

Η έλλειψη αυτή, η οποία αποδίδεται σε κρούσματα της γρίπης των πτηνών και στην απώλεια κοπαδιών αναπαραγωγής, συνέβαλε στη μείωση της παραγωγής γαλοπούλας κατά 6% φέτος σε σύγκριση με το 2023.

Οι Αμερικανοί πλήρωσαν, κατά μέσο όρο, περίπου 1.97 ευρώ ανά 0.45 κιλό, δηλαδή περίπου 29.35 ευρώ ανά πτηνό που μπορεί να ταΐσει έως και 15 άτομα.

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