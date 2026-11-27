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Τον δημοσιογράφο Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος είχε κατέβει και υποψήφιος σε εκλογική αναμέτρηση με τη Νέα Δημοκρατία, αποχαιρέτησε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν «δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο», τονίζοντας πως «η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν».

«Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του.

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