Snapshot Snapshot powered by AI

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2026, επικαιροποιούμε την εκτίμησή μας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο ως προς τα ύψη βροχής, αλλά και ως προς την ένταση και τη διάρκεια των θυελλωδών ανέμων στα πελάγη.

Η σημερινή πρωινή ενημέρωση (Early Warning) επιβεβαιώνει σε γενικές γραμμές τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη να επεκταθεί χρονικά η προειδοποίηση για τα έντονα φαινόμενα, καθώς τη Δευτέρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Κρήτη.

Η εξέλιξη των βροχοπτώσεων

Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται στα δυτικά, ενώ σημαντικά φαινόμενα αναμένονται στη Μακεδονία και σε τμήματα της βορειοανατολικής Ελλάδας. Τα τοπικά μέγιστα των διαθέσιμων προγνωστικών εκτιμήσεων κυμαίνονται μεταξύ 100 και 135 mm.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου: Το επίκεντρο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και σε τμήματα της Πελοποννήσου. Τοπικά ύψη υετού ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τα 150 mm.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Παρά τη σημαντική υποχώρηση των φαινομένων σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, στην Κρήτη διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερα ισχυρό προγνωστικό σήμα βροχοπτώσεων. Στη δυτική κυρίως Κρήτη τα τοπικά ύψη υετού ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 180 mm μέσα σε ένα 24ωρο.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου: Τα φαινόμενα περιορίζονται σημαντικά, με τις περισσότερες βροχές να εντοπίζονται στην Κρήτη και σε περιοχές της ανατολικής και νότιας νησιωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή στους θυελλώδεις ανέμους

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι η ενίσχυση των ανέμων και κυρίως η παρατεταμένη επικράτηση ισχυρών έως θυελλωδών βορείων ανέμων στο Αιγαίο.

Το Σάββατο στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων, τοπικά έως τα 8 με 9 μποφόρ.

Την Κυριακή οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι ενισχύονται σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, φτάνοντας τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, με μέγιστες τιμές μέσου ανέμου περί τα 82 km/h. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί έως βορειοανατολικοί άνεμοι, τοπικά 7 μποφόρ.

Τη Δευτέρα οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι διατηρούνται στο Αιγαίο, με ιδιαίτερη έμφαση στο κεντρικό και νότιο τμήμα του, όπου τοπικά θα φτάνουν και πάλι τα 9 μποφόρ.

Ακόμη και την Τρίτη, παρά την υποχώρηση των βροχοπτώσεων, οι βόρειοι άνεμοι θα παραμένουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ.

Υπογραμμίζεται ότι οι παραπάνω τιμές αφορούν τον μέγιστο μέσο άνεμο και όχι τις στιγμιαίες ριπές, οι οποίες ενδέχεται να είναι σημαντικά ισχυρότερες. Η διάρκεια των θυελλωδών ανέμων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η εξέλιξη του καιρού στην Αττική

Το Σάββατο αναμένονται νεφώσεις με βροχές, οι οποίες θα γίνουν περισσότερο αισθητές από τις απογευματινές ώρες. Τοπικά ύψη βροχής στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ενδέχεται να φτάσουν τα 30 mm. Οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η Αττική θα επηρεαστεί από τη μετατόπιση των έντονων φαινομένων προς την ανατολική Στερεά. Στον χάρτη σημειώνεται το μέγιστο τη βροχόπτωσης που προσδιορίζεται στην Αργολίδα. Παράλληλα, θα ενισχυθούν σημαντικά οι βόρειοι άνεμοι, ιδιαίτερα στα ανατολικά του νομού.

Τη Δευτέρα οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, με τους βοριάδες ωστόσο να διατηρούνται ισχυροί και τη θερμοκρασία να υποχωρεί. Την Τρίτη αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, χωρίς να αποκλείονται ασθενή τοπικά φαινόμενα.

Η εξέλιξη του καιρού στη Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο είναι η ημέρα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη. Οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν κυρίως από το απόγευμα και το βράδυ, με τοπικά ύψη υετού στην ευρύτερη περιοχή που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 50 mm. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν στις θαλάσσιες περιοχές, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή αναμένεται σταδιακός περιορισμός των βροχοπτώσεων και πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη προβλέπεται σημαντική βελτίωση του καιρού.

Τα χιόνια κάνουν την εμφάνισή τους

Οι τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου αποκτούν περισσότερο χειμωνιάτικο χαρακτήρα. Από το Σάββατο χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα επεκταθούν κατά μήκος της Πίνδου και στα ορεινά της Κεντρικής Ελλάδας.

Λίγες χιονοπτώσεις δεν αποκλείεται να επισκεφθούν και τις υψηλότερες κορυφές της Πάρνηθας, ενώ την Τρίτη διακρίνεται σήμα χιονοπτώσεων ακόμη και στα ψηλά βουνά της Κρήτης.

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται το ισοδύναμο νερού της χιονόπτωσης και όχι το τελικό πάχος της χιονόστρωσης.

Γιατί πρέπει να επεκταθεί το έκτακτο δελτίο και τη Δευτέρα

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, θεωρώ ότι ο χρονικός ορίζοντας του έκτακτου δελτίου μέχρι την Κυριακή δεν επαρκεί και θα πρέπει να εξεταστεί η επέκτασή του και για τη Δευτέρα, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη.

Η σύγκλιση των διαθέσιμων προγνωστικών χαρτών σε τοπικά ύψη υετού περί τα 180 mm αποτελεί ισχυρό σήμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η έγκαιρη ενημέρωση, χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς υποβάθμιση των προγνωστικών ενδείξεων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική πρόληψη των επιπτώσεων μιας κακοκαιρίας. Η επικαιροποίηση των προγνώσεων δεν αποτελεί αλλαγή της βασικής εικόνας που έχουμε παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αναγκαία προσαρμογή στα νεότερα διαθέσιμα δεδομένα.

Διαβάστε επίσης