Snapshot Snapshot powered by AI

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιονοπτώσεις ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου, βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας.

Το σκηνικό του καιρού θα αποκτήσει έντονα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά την Κυριακή, οπότε οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά από βορρά προς νότο.

Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα την Παρασκευή

Βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο να επισημαίνει ότι τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Μακεδονία, στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς στα βόρεια και τους 22 βαθμούς στα νότια.

Βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις την Τρίτη

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει το Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το βόρειο Αιγαίο, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της βόρειας και βορειοδυτικής Ελλάδας, ενώ λίγες βροχές θα σημειωθούν στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Οι νότιοι και νοτιοανατολικοί άνεμοι, έντασης 4 με 5 μποφόρ, θα στραφούν σταδιακά στη βόρεια Ελλάδα σε βόρειους και βορειοανατολικούς, φτάνοντας το βράδυ τα 7 μποφόρ στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια και ανέμους έως 9 μποφόρ την Κυριακή

Ιδιαίτερα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά θα αποκτήσει ο καιρός την Κυριακή, με κατά τόπους ισχυρές βροχές στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα, το βορειοδυτικό Αιγαίο και αργότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στις νότιες περιοχές θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και, στη βόρεια Ελλάδα, ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές.

Σταδιακά, τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν στη δυτική, βορειοδυτική και βόρεια Ελλάδα.

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα αποτελέσει η σημαντική ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στα δυτικά και τα 8 με 9 μποφόρ στα ανατολικά.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από βορρά προς νότο.

Επιμένουν το κρύο και οι θυελλώδεις βοριάδες την Δευτέρα

Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά αναμένονται επίσης στις ανατολικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Οι ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα διατηρηθούν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Διαβάστε επίσης