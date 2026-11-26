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Τη δυσαρέκειά του για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο καταδικάζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, εκφράζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι το ψήφισμα βασίζεται σε πολιτικά κίνητρα και κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν... λαμβάνει υπόψη το Διεθνές Δίκαιο.

«Απορρίπτουμε το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα (26 Νοεμβρίου) από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης για την Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ζωνών, το οποίο υπογράψαμε με τη Λιβύη το 2019, καθώς περιλαμβάνει μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς. Οι προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υιοθετεί ψηφίσματα με πολιτικά κίνητρα, τα οποία αγνοούν το διεθνές δίκαιο υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, είναι μάταιες», τονίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρμοδιότητα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, επικαλούμενο αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα να οριοθετεί θαλάσσιες ζώνες. Αυτό έχει διαπιστωθεί και από το ίδιο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αποφάσεις του», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τέλος, η Άγκυρα αναφέρεται στην ανάγκη διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, προτάσσοντας τον διάλογο και τη συνεργασία.

«Η εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο θα καταστεί δυνατή μέσω προσεγγίσεων που δίνουν προτεραιότητα στον διάλογο, στην καλή γειτονία, στον αμοιβαίο σεβασμό και στη συνεργασία», επισημαίνει.

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