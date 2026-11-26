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Πανελλαδική κακοκαιρία αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, με τα πιο έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα να εντοπίζονται στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό που προέρχεται από την κεντρική Ευρώπη και θα επιφέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα παραμείνει εγκλωβισμένο στην περιοχή μας για αρκετές ημέρες, θα προκαλέσει σταδιακή επέκταση των βροχοπτώσεων από τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, αρχής γενομένης από την Παρασκευή. Στο διάστημα αυτό θα σημειωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε αρκετές περιοχές.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο κρίσιμη ημέρα, καθώς τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο Αιγαίο, συνοδευόμενα από θυελλώδεις βόρειους ανέμους που σε ορισμένα σημεία, όπως το βόρειο Αιγαίο, θα φτάσουν τα 9-10 μποφόρ. Την Κυριακή η κακοκαιρία θα επεκταθεί και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο, με συνέχιση των ισχυρών βροχών και καταιγίδων.

Στην Αττική, το πιο δύσκολο χρονικό διάστημα αναμένεται μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, με πιθανότητα έντονων φαινομένων, αν και τα προγνωστικά στοιχεία παραμένουν ασαφή. Η Θεσσαλονίκη, από την πλευρά της, θα βρεθεί πιο κοντά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση βροχών, απαιτώντας αυξημένη προσοχή.

Η διαρκής επιδείνωση του καιρού αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα, όπως πλημμυρικά επεισόδια και ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους, ιδιαίτερα στο βόρειο Αιγαίο. Παράλληλα, η πτώση της θερμοκρασίας θα ευνοήσει την εμφάνιση πυκνών χιονοπτώσεων σε μεγάλα υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Συνολικά, το επόμενο τριήμερο έως τετραήμερο αναμένεται να χαρακτηρίζεται από πανελλαδική κακοκαιρία, με έντονα καιρικά φαινόμενα που απαιτούν αυξημένη ετοιμότητα και προσοχή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

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