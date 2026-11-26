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Ο Γκόρντον Ράμσεϊ είναι και επίσημα ο νέος κεντρικός παρουσιαστής του Top Gear στο BBC, σε μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής που ήρθε αφότου ο κωμικός Τζίμι Καρ αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις συζητήσεις. Ο 60χρονος σεφ αφήνει τις κουζίνες για χάρη της ασφάλτου και θα ηγηθεί της νέας ομάδας παρουσιαστών όταν η εκπομπή επιστρέψει στους δέκτες το 2028.

Η αντίδρασή του δεν έκρυβε καθόλου τον ενθουσιασμό του. Μέσα από μια γρήγορη βόλτα στην πίστα δίπλα στον Stig, ο Ράμσεϊ φώναξε: «Ναι! Το Top Gear επιστρέφει. Πάμε!». Τα γυρίσματα σε διάφορα σημεία του πλανήτη αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά, με τη θρυλική πίστα δοκιμών στο αεροδρόμιο Dunsfold του Σάρεϊ να παραμένει η βάση της παραγωγής. Στο πλευρό του, ως το μεγάλο φαβορί για τη θέση του συμπαρουσιαστή, προβάλλει ο 40χρονος κωμικός και πρωταγωνιστής της σειράς «The Gentlemen», Γκαζ Καν, ενώ και ο μυστηριώδης οδηγός αγώνων The Stig θα δώσει κανονικά το παρών.

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Το πάθος για τα supercars και οι πρώτες αντιδράσεις

Ο Ράμσεϊ μόνο ξένος δεν είναι με την εκπομπή, αφού έχει βρεθεί καλεσμένος στο πλατό της τρεις φορές: στον πρώτο κύκλο το 2002, στον όγδοο το 2006 και στον εικοστό τρίτο το 2016, μαζί με τον Τζέσι Άιζενμπεργκ. Με περιουσία που εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια λίρες, διαθέτει αγωνιστική άδεια οδήγησης, έχει συμμετάσχει σε αγώνες πίστας και διατηρεί μια συλλογή αυτοκινήτων αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων λιρών. Συχνά εντοπίζεται έξω από το εστιατόριό του Lucky Cat στο Μέιφερ του Λονδίνου με σπάνια μοντέλα, όπως μια Aston Martin Valhalla, μια Ferrari Daytona SP3, αλλά και μια κόκκινη Ferrari F40 που φέρεται να απέκτησε φέτος έναντι 4 εκατομμυρίων λιρών.

Όπως δήλωσε ο ίδιος μετά την ανακοίνωση, η αγάπη του για τα αυτοκίνητα ξεκίνησε από παιδί, όταν μεγάλωνε μόλις ένα χωράφι μακριά από την πίστα του Σίλβερστοουν και σκαρφάλωνε στους φράχτες για να κλέψει μια ματιά από τους αγώνες. «Αυτός ο πρώιμος ενθουσιασμός πυροδότησε ένα πάθος ζωής για τα αυτοκίνητα, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, τον όμορφο σχεδιασμό και την εξαιρετική μηχανική», ανέφερε, προσθέτοντας πως το Top Gear στις καλύτερες στιγμές του είχε πάντα το στοιχείο του απρόβλεπτου και τη σωστή δόση χάους.

Από την πλευρά του BBC, ο διευθυντής ψυχαγωγίας Εντ Χάβαρντ μίλησε για τη συνάντηση δύο παγκόσμιων κολοσσών, τονίζοντας ότι η ατρόμητη προσέγγιση του Ράμσεϊ τον καθιστά ιδανική επιλογή για τη νέα εποχή της εκπομπής. Την ίδια ώρα, οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδέχτηκαν την είδηση με ενθουσιασμό, αλλά και με μπόλικο χιούμορ για τη γνωστή αθυροστομία του σεφ. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν το BBC έχει αρκετό προϋπολογισμό για το μηχάνημα λογοκρισίας που θα χρειαστεί να δουλεύει υπερωρίες. Το πρόγραμμα του πατέρα έξι παιδιών προμηνύεται ασφυκτικό, καθώς το 2027 επιστρέφει στη βρετανική τηλεόραση για την αναβίωση του «Hell’s Kitchen» με την Κλόντια Γουίνκλμαν, ενώ σύντομα αναμένεται να υποδεχτεί και νέο εγγόνι από την κόρη του Χόλι και τον Ολυμπιονίκη κολυμβητή Άνταμ Πίτι.

Η σκιά του ατυχήματος του Φρέντι Φλίντοφ

Η επιστροφή του Top Gear έρχεται ύστερα από μια μακρά περίοδο παύσης που επιβλήθηκε μετά το σοβαρό ατύχημα του πρώην αρχηγού της εθνικής ομάδας κρίκετ της Αγγλίας, Φρέντι Φλίντοφ, τον Δεκέμβριο του 2022. Κατά τη διάρκεια γυρισμάτων σε παγωμένες συνθήκες στο αεροδρόμιο Dunsfold, το τρίτροχο σπορ αυτοκίνητο Morgan Super 3 που οδηγούσε ο 48χρονος χωρίς κράνος ανετράπη. Ο Φλίντοφ υπέστη βαρύτατα τραύματα στο πρόσωπο, κατάγματα στα πλευρά και στην άνω γνάθο, υποβλήθηκε σε τετράωρη χειρουργική επέμβαση και αποχώρησε από την εκπομπή, λαμβάνοντας σύμφωνα με πληροφορίες αποζημίωση 9 εκατομμυρίων λιρών από το BBC.

Μαζί του στο όχημα βρισκόταν ο Stig, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε αργότερα ως ο 41χρονος πρώην οδηγός της Formula 2, Πολ Ρις. Ο Ρις έσπασε τη μέση του, δήλωσε πως «παραλίγο να πεθάνει» και διεκδικεί πλέον αποζημίωση άνω των 100.000 λιρών. Ακόμη πιο βαριές ήταν οι αποκαλύψεις του πρώην συμπαρουσιαστή τους, Κρις Χάρις, ο οποίος μιλώντας στο podcast του Τζο Ρόγκαν ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει το BBC τρεις μήνες πριν από το ατύχημα πως, αν δεν άλλαζε κάτι στην ασφάλεια των γυρισμάτων, κάποιος θα σκοτωνόταν. Πάντως, η απήχηση του προγράμματος δεν έσβησε ποτέ. Σύμφωνα με την επικεφαλής περιεχομένου του δικτύου, Κέιτ Φίλιπς, τα παλιά επεισόδια του Top Gear εξακολουθούν να σημειώνουν τεράστια νούμερα στην πλατφόρμα iPlayer, αποδεικνύοντας ότι το κοινό περιμένει την επιστροφή του.