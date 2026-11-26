Να κάνω Pumpkin pie ή pecan pie, Pumpkin pie ή pecan pie, pumpkin pie ή pecan pie...

Έτσι με βρήκε το ξημέρωμα της Ημέρας των Ευχαριστιών, άλλη μια παράξενη γιορτή που έφτασε μέχρι την κοιλάδα μου από πάμπλουτους πετρελαιάδες και τουρίστες με βαριά πορτοφόλια που μ’ επισκέπτονται όταν έχουν ζόρια. Το πιο εύκολο είναι να σφάξω την γαλοπούλα. Όπως όλοι γνωρίζουν αντιπαθώ βαθύτατα τα γλου γλου ενώ το κρεατάκι δεν είναι άσχημο αν συνδυαστεί με λίγη cranberry sauce. Για την τελευταία έχω αποξηράνει -όχι εγώ ανόητοι, οι σκλάβοι-, κράνα, στην εποχή τους εννοείται. Τελοσπάντων ελπίζω ο Ντόναλντ να μην δώσει χάρη σε καμία. Κάπως με θλίβει που αυτές οι απλές χαρές της ζωής γίνονται ολοένα και πιο ακριβές. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της American Farm Bureau Federation, τα υλικά για ένα thanksgiving δέκα ατόμων της προκοπής, κοστίζουν κατά μέσο όρο 58,63 δολάρια, περίπου 6% περισσότερο από πέρυσι. Μια κατεψυγμένη γαλοπούλα 7 κιλών κοστίζει κατά μέσο όρο 23,68 δολάρια, έναντι 21,30 δολαρίων πέρυσι.

Λεφτά δεν υπάρχουν

Γενικώς λεφτά δεν υπάρχουν. Το είπε με ωμό ρεαλισμό και ο καγκελάριος Μερτς, στην διαδικασία του γερμανικού προϋπολογισμού. «Δεν υπάρχουν πλέον χρήματα για όλα όσα είχαμε συνηθίσει». Και συνέχισε σε ίδιο ύφος.

«Η διαδικασία κατάρτισης αυτού του προϋπολογισμού σίγουρα δεν κερδίζει βραβείο σε διαγωνισμό ομορφιάς. Η Γερμανία βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης προσαρμογής.Μόλις αρχίσαμε να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς».

Η γερμανική οικονομία τρεκλίζει μετά την κονιορτοποίηση της αυτοκινητοβιομηχανίας της από τους κινέζους, και την κατάρρευση της φθηνής ενέργειας από την Ρωσία. Γι’ αυτό και δυσκολεύεται πολύ με τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ (2028-2034) ζητώντας σκληρές περικοπές.

Στην τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ πάντως που έγινε προχθές, η Γερμανία εμφανίστηκε κάπως πιο εγκρατής στην συμβιβαστική λύση του Αντόνιο Κόστα για ΠΔΠ υψους 1,78 τρισ ευρώ, κι αυτό γεννά ελπίδες ενόψει της Έκτακτης Συνόδου Κορυφής σήμερα κι αύριο στις Βρυξέλλες.

Κι εμείς;

Τι προσδοκούμε εμείς από αυτά τα λεφτά, αν εγκριθούν; Μια πρώτη απάντηση, γιατί αυτά φυσικά είναι δυναμικά στοιχεία, έδωσε (Ert News), ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.

-«Πόσα δικαιούται η Ελλάδα για την επόμενη επταετία» ήταν η ερώτηση.

-«Περίπου 40 δις ευρώ» ήρθε η απάντηση.

Όπως εξήγησε στην συνέχεια το μέτωπο «των φειδωλών», δηλαδή Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, θέλουν εκπτώσεις, και ζητούν να μειωθούν οι κοινοί πόροι για να διοχετευτούν τα χρήματα στις «κοινές προκλήσεις», δηλαδή άμυνα, ασφάλεια, και ενέργεια, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τις πολιτικές συνοχής.

Τι λέμε εμείς;

«Η Ελλάδα λέει κάτι ξεκάθαρο: Το δίλημμα συνοχή ή ανταγωνιστικότητα είναι ψευδές. Γιατί επί δεκαετίες η Ευρώπη στήριζε και τα δύο και χάρη σε αυτές είδαμε μεγάλα δημόσια έργα, ανάπτυξη στην κοινή αγροτική πολιτική και τον τομέα της αλιείας. Δεν μπορούμε λοιπόν τις πολιτικές για την κοινωνία να τις βάλουμε σε δεύτερη μοίρα επειδή έτσι θέλουν οι χώρες του Βορρά. Εμείς ως Ελλάδα λοιπόν τονίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε συνδυασμό. «Ναι» στις νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αλλά όχι σε βάρος των παραδοσιακών πολιτικών που έχουν στηρίξει τον πολίτη, τον αγρότη, τον αλιέα, κάθε Έλληνα και Ελληνίδα επί δεκαετίες».

Τι θα πάρουμε από το 2028

Ως γνωστόν το χρήμα κινεί τα πάντα. Και στην συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου όλοι κρεμάστηκαν από τα χείλη του κ. Πιερρακάκη,

όταν παρουσίασε συνοπτικά, τι θα δώσει ο ελληνικός Πολυετής Δημοσιονομικός Προϋπολογισμός (ΠΔΠ) από το 2027 μέχρι το 2030.

Πάρτε μπλοκάκι και κομπιουτεράκι και κάντε τα κουμάντα σας:

- Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και ετήσιες αυξήσεις βάσει της νομοθεσίας.

- Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και στην Περιφέρεια Αττικής.

- Μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και σταδιακή μείωση της για τα νομικά πρόσωπα από 80% σε 50%, κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως από το φορολογικό έτος 2028.

- Επιτάχυνση των αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό από 10 σε 6 έτη.

- Ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων βάσει της ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

- Παράταση των μέτρων για το στεγαστικό: τριετής φοροαπαλλαγή για κενά ακίνητα που εκμισθώνονται, μείωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα νέα κτήρια.

- Συνέχιση του «Κουμπαρά για τη νέα Γενιά», με ένταξη νέων βρεφών κάθε χρόνο.

- Ετήσια αύξηση των συντάξεων χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

- Ετήσια καταβολή της ενίσχυσης των 400 ευρώ σε δικαιούχους συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, της επιστροφής ενοικίου και του δώρου Χριστουγέννων των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.

- Επενδύσεις και παρεμβάσεις με στόχο τη σταδιακή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% την περίοδο 2027-2029.

- Αύξηση του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως, επιπλέον της αύξησης βάσει ΑΕΠ, και επιστροφή επενδυτικού R&D Clawback ύψους 200 εκατ. ευρώ ανά διετία.

- Αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,2 δισ. ευρώ το 2028 και κατά επιπλέον 1 δισ. ευρώ κάθε επόμενο έτος.

Ολ’ αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση πως δεν θα εκτροχιαστούν τα δημοσιονομικά και η επόμενη κυβέρνηση θα τα εφαρμόσει πιστά. Η ρεαλιστική ελπίδα που λέει και ο Πρωθυπουργός.

Μετά απ’ όλ’ αυτά το αποφάσισα. Θα κάνω pecan.

Να είστε ευγνώμονες

Η Πυθία