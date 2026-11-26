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Το ενδεχόμενο διακοπής της κύησης της 14χρονης που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Πύργου εξετάζουν οι γιατροί, καθώς η ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της προκαλεί έντονη ανησυχία.

Το κορίτσι, που είναι έγκυος και αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Σπύρο Πολίτη, η περίπτωσή της χαρακτηρίζεται «ιδιάζουσα». Το νεαρό της ηλικίας της και η τοξικοεξάρτηση δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους τόσο για την ίδια όσο και για το έμβρυο, με τους γιατρούς να εξετάζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από την υπόθεση αποκαλύπτουν ένα εξαιρετικά σκληρό οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο η ανήλικη φέρεται να ζούσε επί χρόνια υπό καθεστώς απόρριψης και κακομεταχείρισης.

Η θετή μητέρα της, μια 66χρονη γυναίκα, την αποκαλούσε «τέρας», «ανισόρροπη» και «διεστραμμένη», ενώ είχε φτάσει στο σημείο να δηλώσει ότι φοβόταν ακόμη και για τη ζωή της εξαιτίας της. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί είχαν καταγραφεί σε έκθεση κοινωνικής λειτουργού ήδη πριν από δύο χρόνια, μαζί με σαφείς εισηγήσεις για την απομάκρυνση του παιδιού από το σπίτι και την ψυχιατρική αξιολόγηση της θετής μητέρας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η κοινωνική λειτουργός στο «Live News», η γυναίκα είχε ζητήσει να αρθεί η υιοθεσία, δηλώνοντας αδυναμία να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο. Καθώς η ακύρωση της υιοθεσίας δεν ήταν νομικά εφικτή, είχε συμφωνήσει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από την ίδια και η ανήλικη να φιλοξενηθεί σε κατάλληλη δομή παιδικής προστασίας. Η κοινωνική υπηρεσία είχε εισηγηθεί ακόμη και τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη, εφόσον δεν υπήρχαν συγγενείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη φροντίδα της.

Η έκθεση περιγράφει με ιδιαίτερα σκληρά λόγια τη στάση της 66χρονης απέναντι στο παιδί. Όπως είχε αναφέρει, θεωρούσε ότι η ανήλικη ήταν χειριστική ήδη από την ηλικία των δυόμισι ετών, ενώ υποστήριζε ότι κινδύνευε από την ίδια και ότι αναγκαζόταν να κλειδώνεται στο δωμάτιό της. «Περνά ο χρόνος με αυτό το τέρας και θα βρεθεί νεκρή», φέρεται να είχε δηλώσει, σύμφωνα με την καταγραφή της κοινωνικής λειτουργού.

«Ποτέ δεν με αγάπησε»

Από την πλευρά της, η 14χρονη περιέγραφε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για έλλειψη αγάπης, στοργής και φροντίδας. «Ποτέ δεν με αγάπησε, ποτέ δεν μου έδωσε στοργή, ποτέ δεν πήρα χάδι. Απλά έχει ένα παιδί για να την προσέχει όταν θα μεγαλώσει. Με θέλει για υπηρέτρια», είχε αναφέρει στην κοινωνική λειτουργό, προσθέτοντας ότι είχε αποφασίσει να μην υπακούει στη θετή μητέρα της και να κάνει πράγματα που θα την εκνεύριζαν.

Στην ίδια έκθεση καταγράφονται και περιστατικά σωματικής βίας. Η ανήλικη είχε αναφέρει ότι η θετή μητέρα της τη χτυπούσε, κυρίως όταν προκαλούσε ζημιές στο σπίτι, ενώ οι συχνοί καβγάδες είχαν οδηγήσει γείτονες να καλέσουν επανειλημμένα την Αστυνομία. Παρά τις συμπεριφορές αυτές, το κορίτσι προσπαθούσε να δικαιολογήσει τη γυναίκα που το μεγάλωνε, επικαλούμενο τις δύσκολες εμπειρίες που και εκείνη είχε βιώσει από τους δικούς της γονείς.

Η κοινωνική λειτουργός είχε επισημάνει ότι η θετή μητέρα δεν ήταν σε θέση να ασκήσει τον γονεϊκό της ρόλο και είχε ζητήσει να εξεταστεί από ψυχίατρο, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή της. Είχε επίσης μεταφέρει τις ανησυχίες της στη διεύθυνση του σχολείου, όπου τόσο ο γυμνασιάρχης όσο και η υπεύθυνη καθηγήτρια είχαν εκφράσει τον αποτροπιασμό τους για την παντελή έλλειψη γονεϊκής στοργής που διαπίστωναν.

Γιατί δεν προχώρησε η απομάκρυνση

Παρά τις προειδοποιήσεις, η απομάκρυνση της ανήλικης από το οικογενειακό περιβάλλον δεν προχώρησε. Με εισαγγελική εντολή αναζητήθηκαν δομές φιλοξενίας, ωστόσο και τα 11 ιδρύματα με τα οποία επικοινώνησε η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας απάντησαν αρνητικά, σύμφωνα με την υπεύθυνη της υπηρεσίας. Έτσι, οι εισηγήσεις για την προστασία του παιδιού δεν υλοποιήθηκαν και η 14χρονη παρέμεινε στο ίδιο περιβάλλον.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά τις πρώτες προειδοποιήσεις, η ανήλικη βρίσκεται στο νοσοκομείο του Πύργου, αντιμέτωπη όχι μόνο με την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και τα προβλήματα εξάρτησης, αλλά και με τις συνέπειες μιας μακράς περιόδου οικογενειακής απόρριψης.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Σπύρος Πολίτης, σημείωσε ότι το κορίτσι έχει πλέον στη διάθεσή του φροντίδα, καθαριότητα και ένα ασφαλές περιβάλλον, στοιχεία που, όπως ανέφερε, είναι πρωτόγνωρα για εκείνη. «Μακάρι η 14χρονη να ερχόταν νωρίτερα στο νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

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