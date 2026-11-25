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Μια γνωστή παροιμία της κινεζικής φιλοσοφίας αντιπαραβάλλει δύο δέντρα. Το ένα είναι στραβό, γεμάτο ρόζους, και κανείς δεν θέλει να το κόψει. Το άλλο είναι ίσιο, ιδανικό για να μετατραπεί σε σανίδες και δοκάρια.

Εκ πρώτης όψεως, μοιάζει με μια απλή παρατήρηση για τη φύση. Ο φιλόσοφος, όμως, που τη διατύπωσε τη χρησιμοποίησε ως μεταφορά για κάτι βαθύτερο: τη σχέση ανάμεσα στο να είναι κανείς χρήσιμος για τους άλλους και στο να παραμένει ελεύθερος να ζει για τον εαυτό του.

Η φράση κυκλοφορεί σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ομιλίες αυτοβελτίωσης, ακόμη και σε συνεδρίες ψυχοθεραπείας, σχεδόν πάντοτε αποκομμένη από την ιστορία που τη γέννησε.

Η γνώση της αρχικής παραβολής, της ιστορίας ενός δέντρου τόσο άσχημου ώστε κανένας ξυλουργός να μην ενδιαφερθεί ποτέ να το κόψει, αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το νόημά της.

Το δέντρο που κανείς δεν ήθελε να κόψει

Η φράση αποδίδεται στον Τσουάνγκ Τσε, έναν ταοϊστή φιλόσοφο που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ., κατά την περίοδο των Εμπόλεμων Κρατών στην αρχαία Κίνα.

Η σκέψη του αποτυπώθηκε σε ένα βιβλίο που φέρει το όνομά του και θεωρείται σήμερα ένα από τα θεμελιώδη κείμενα του ταοϊσμού, μαζί με το Τάο Τε Τσινγκ του Λάο Τσε.

Σε μία από τις γνωστότερες διηγήσεις του, ο Τσουάνγκ Τσε περπατά μαζί με έναν μαθητή του, όταν συναντούν ένα πελώριο, γέρικο δέντρο, με κορμό γεμάτο ρόζους και στριφογυρισμένα κλαδιά.

Ο μαθητής παρατηρεί ότι το δέντρο κατάφερε να φτάσει σε αυτή την ηλικία ακριβώς επειδή ήταν άχρηστο: κανένας ξυλουργός δεν το θέλησε ποτέ για να κατασκευάσει σανίδες.

Ο Τσουάνγκ Τσε συμφωνεί, προσθέτοντας μια παρατήρηση που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της βοτανικής.

«Αυτό το δέντρο είναι άχρηστο, γι’ αυτό κατάφερε να ζήσει τόσο πολύ», επισημαίνει ο μαθητής.

Ο φιλόσοφος απαντά, κατά προσέγγιση:

«Ακριβώς επειδή είναι άχρηστο, είναι ελεύθερο να ζήσει τη δική του ζωή. Αν είχε αξία για κάποιον, θα το είχαν κόψει πριν από χρόνια».

Σε αυτή την απάντηση βρίσκεται ο πυρήνας της παροιμίας που γνωρίζουμε σήμερα.

Γιατί το ατελές επιβιώνει και το τέλειο θυσιάζεται πρώτο;

Το κλειδί για την κατανόηση της παροιμίας βρίσκεται σε αυτή ακριβώς την ιδέα: ό,τι θεωρείται χρήσιμο καταλήγει, αργά ή γρήγορα, να θυσιάζεται για να εξυπηρετήσει έναν σκοπό που του επιβάλλουν άλλοι.

Το ίσιο δέντρο μετατρέπεται σε τραπέζι, δοκάρι ή καυσόξυλα. Το στραβό δέντρο, στον αντίποδα, παραμένει όρθιο και μεγαλώνει σύμφωνα με τη δική του φύση, επειδή κανείς δεν βρήκε σε αυτό κάποια χρησιμότητα που να δικαιολογεί την κοπή του.

Ο Τσουάνγκ Τσε μεταφέρει τον παραλληλισμό στην ανθρώπινη ζωή. Όποιος είναι διαρκώς διαθέσιμος, αποδοτικός και χρήσιμος για τους άλλους κινδυνεύει να καταλήξει εξαντλημένος από τις απαιτήσεις τους.

Αυτό που εκλαμβάνεται ως πλεονέκτημα - η διάκριση, η υψηλή απόδοση, η επιδίωξη της πρωτιάς- μπορεί να μετατραπεί στον ίδιο τον λόγο για τον οποίο κάποιος δεν βρίσκει ποτέ χρόνο ή χώρο για τον εαυτό του.

Τι μας διδάσκει η κινεζική φιλοσοφία για την παραγωγικότητα

Η συγκεκριμένη παροιμία δεν απορρίπτει την εργασία ούτε την προσπάθεια. Θέτει, όμως, υπό αμφισβήτηση την αντίληψη ότι η αξία ενός ανθρώπου εξαρτάται από το πόσο παραγωγικός είναι για τους άλλους.

Στον ταοϊσμό, η αρχή αυτή συνδέεται με την έννοια του wu wei, της δράσης χωρίς καταναγκασμό, καθώς και με την έννοια του ziran, της φυσικότητας, δηλαδή της δυνατότητας να ακολουθεί κανείς τον δικό του δρόμο χωρίς να προσπαθεί να χωρέσει σε ξένα πρότυπα.

Υπό αυτό το πρίσμα, η έλλειψη χρησιμότητας που περιγράφει ο Τσουάνγκ Τσε συμβολίζει μια μορφή αντίστασης. Ό,τι δεν εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό αποφεύγει την εργαλειοποίησή του και μπορεί, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, να αντέξει περισσότερο και να ζήσει καλύτερα.

Εδώ έγκειται και το παράδοξο της παραβολής: αυτό που αρχικά μοιάζει με αδυναμία καταλήγει να αποτελεί το πλεονέκτημα που διασφαλίζει την επιβίωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη διδασκαλία έχει αποκτήσει ιδιαίτερη απήχηση στον χώρο της ψυχολογίας και της προσωπικής ανάπτυξης.

Συνδέεται άμεσα με σύγχρονα ζητήματα, όπως ο φόβος μήπως απογοητεύσουμε τους άλλους, οι υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό μας και η εξουθένωση εκείνων που δεν έμαθαν ποτέ να λένε «όχι».

Το στραβό δέντρο αποτελεί, υπό αυτή την έννοια, μια απλή και εύγλωττη εικόνα μιας κατάστασης που δύσκολα περιγράφεται με επιστημονικούς όρους.

Να μεγαλώνεις με τον δικό σου τρόπο, χωρίς να ζητάς την άδεια κανενός

Μεταφέροντας την παροιμία στην καθημερινή ζωή, αξίζει να αναρωτηθούμε πόσες από τις αποφάσεις μας, από την επιλογή επαγγέλματος και τις καθημερινές μας συνήθειες μέχρι τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, απορρέουν από προσωπική πεποίθηση και πόσες υπαγορεύονται από την ανάγκη να ανταποκριθούμε σε αυτό που οι άλλοι θεωρούν ορθή και παραγωγική ζωή.