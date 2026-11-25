Μια αίσθηση καύσου στα πέλματα μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και όταν τα πόδια σας είναι κρύα στην αφή. Το πρόβλημα ενδέχεται να εντοπίζεται στα νεύρα που μεταφέρουν σήματα θερμοκρασίας και πόνου, και όχι στη θερμοκρασία του ίδιου του δέρματος.

Το πότε ξεκινά το αίσθημα καύσου, το πού εντοπίζεται, καθώς και το αν συνοδεύεται από μούδιασμα, φαγούρα ή πρήξιμο, μπορεί να δώσει πολύτιμα στοιχεία για την αιτία του.

Γιατί τα πόδια σας δίνουν την αίσθηση ότι καίνε;

Τα κατεστραμμένα ή ερεθισμένα αισθητήρια νεύρα μπορεί να στέλνουν ανώμαλα σήματα στον εγκέφαλο, δημιουργώντας μια αίσθηση θερμότητας ή πόνου χωρίς να υπάρχει κάποια εξωτερική πηγή θερμότητας. Αυτό συχνά σχετίζεται με την περιφερική νευροπάθεια (βλάβη στα νεύρα που βρίσκονται εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού).

Σε άλλες περιπτώσεις, το δέρμα όντως θερμαίνεται περισσότερο λόγω φλεγμονής ή παθήσεων όπως η ερυθρομελαλγία, μια σπάνια διαταραχή που προκαλεί επεισόδια καυστικού πόνου, ερυθρότητας και αυξημένης θερμοκρασίας στο δέρμα.

Τι αποκαλύπτουν ο χρόνος εμφάνισης και το σημείο του καύσου στα πόδια;

Μοτίβο συμπτωμάτων Πιθανή εξήγηση Αίσθημα καύσου και στα δύο πόδια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα Περιφερική νευροπάθεια Αίσθημα καύσου μετά τη χρήση στενών παπουτσιών Πίεση ή μηχανικός ερεθισμός Φαγούρα και ξεφλούδισμα ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών Μυκητίαση (το λεγόμενο «πόδι του αθλητή») Αίσθημα καύσου ή πόνος κατά το περπάτημα, που υποχωρεί με την ανάπαυση Περιφερική αρτηριακή νόσος (στένωση των αρτηριών) Αίσθημα καύσου από την εσωτερική πλευρά του αστραγάλου προς το πέλμα Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα (πίεση νεύρου) Αίσθημα καύσου κάτω από τα δάχτυλα των ποδιών, σαν να πατάτε πάνω σε ένα πετραδάκι Νεύρωμα Morton Επεισόδια με εμφανή ερυθρότητα και θερμότητα στα πόδια, που πυροδοτούνται από τη ζέστη Ερυθρομελαλγία

Τα παραπάνω μοτίβα ενδέχεται να αλληλοκαλύπτονται. Για παράδειγμα, το αίσθημα καύσου κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να εμφανιστεί και σε περιπτώσεις προχωρημένων προβλημάτων κυκλοφορίας του αίματος. Η παραπάνω λίστα παρέχει απλώς ενδείξεις που μπορείτε να αναφέρετε στον γιατρό σας, αλλά δεν αποτελεί οδηγό, για να κάνετε μόνοι σας διάγνωση.

Ποιες παθήσεις και ποιες ελλείψεις βιταμινών μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα καύσου στα πόδια;

Ο διαβήτης αποτελεί κύρια αιτία περιφερικής νευροπάθειας. Με την πάροδο του χρόνου, τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στα αισθητήρια νεύρα, οι οποίες συχνά ξεκινούν από τα πόδια.

Άλλες πιθανές αιτίες βλάβης των νεύρων:

υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

υποθυρεοειδισμός

νεφρική νόσος σε προχωρημένο στάδιο

σε προχωρημένο στάδιο ορισμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων

Δύο βιταμίνες του συμπλέγματος Β χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής:

Η έλλειψη βιταμίνης Β12 μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεύρα, ακόμη και απουσία αναιμίας.

μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεύρα, ακόμη και απουσία αναιμίας. Η υπερβολική πρόσληψη βιταμίνης Β6, ειδικά μέσω συμπληρωμάτων, μπορεί επίσης να προκαλέσει περιφερική νευροπάθεια.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει ορίσει ως ανώτατο όριο ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης Β6 για τους ενήλικες τα 12 mg. Πρόκειται για ένα όριο ασφαλείας που αφορά τη συνολική, τακτική πρόσληψη, και όχι για συνιστώμενη δόση ή για όριο στο οποίο αναπόφευκτα προκαλείται βλάβη στα νεύρα.

Πότε προκαλεί ανησυχία το αίσθημα καύσου στα πόδια;

Προγραμματίστε ιατρικό ραντεβού εάν τα συμπτώματα επανεμφανίζονται, επιμένουν χωρίς προφανή εξήγηση, διαταράσσουν τον ύπνο ή συνοδεύονται από μειωμένη αισθητικότητα.

Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν:

Ένα πόδι παρουσιάσει ξαφνικά πόνο, ασυνήθιστη ψυχρότητα ή ωχρότητα.

Χάσετε ξαφνικά την αίσθηση ή την ικανότητα κίνησης σε κάποιο πόδι.

Μια πληγή στο πόδι εμφανίζει σημάδια λοίμωξης, ειδικά εάν πάσχετε από διαβήτη.

Οι δύο πρώτες περιπτώσεις ενδέχεται να υποδηλώνουν οξεία διακοπή της ροής του αίματος, κατάσταση που χρήζει επείγουσας ιατρικής αντιμετώπισης.

Ποιες εξετάσεις μπορούν να εντοπίσουν την αιτία;

Ο γιατρός μπορεί να εξετάσει το δέρμα, την κυκλοφορία του αίματος, τα αντανακλαστικά και την αισθητικότητα στα πόδια σας.

Ανάλογα με τα ευρήματα, μπορεί να διενεργηθούν εξετάσεις αίματος για τον έλεγχο της γλυκόζης, της βιταμίνης Β12, της λειτουργίας του θυρεοειδούς και των νεφρών, καθώς και γενική εξέταση αίματος.

Ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω νευρολογικό ή αγγειολογικό έλεγχο.

Συχνές Ερωτήσεις

Το αίσθημα καύσου και στα δύο πόδια σημαίνει ότι έχω διαβήτη;

Όχι. Ο διαβήτης αποτελεί μία πιθανή εξήγηση, αλλά τα συμπτώματα από μόνα τους δεν αρκούν για τέτοια διάγνωση. Οι εξετάσεις αίματος μπορούν να βοηθήσουν στη διερεύνηση αυτής της πιθανότητας.

Πρέπει να αρχίσω συμπληρώματα βιταμινών του συμπλέγματος Β εάν νιώθω καύσο στο πόδια;

Όχι, αν δεν διαπιστωθεί πρώτα ότι τις έχετε ανάγκη. Ελέγξτε την περιεκτικότητα σε βιταμίνη Β6 σε τυχόν πολυβιταμίνες ή συμπληρώματα μαγνησίου που λαμβάνετε ήδη και συζητήστε το θέμα με τον γιατρό σας.

Είναι ασφαλής η χρήση παγωμένου νερού για το αίσθημα καύσου στα πόδια;

Αποφύγετε τα μπάνια με πάγο και παγωμένο νερό. Μπορούν να βλάψουν το δέρμα, ιδιαίτερα όταν η νευρική βλάβη μειώνει την ικανότητά σας να αισθάνεστε τη θερμοκρασία. Εάν τα πόδια σας ζεσταθούν, η αφαίρεση των στενών υποδημάτων και η χρήση ανεμιστήρα μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση.

Συμπέρασμα

Το επίμονο κάψιμο στα πέλματα απαιτεί διερεύνηση αντί για επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ψύξης του δέρματος.

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