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Αλλεπάλληλες αλλαγές πορείας αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αεροσκάφος της Etihad Airways που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ, προτού τελικά επιστρέψει στο αεροδρόμιο αναχώρησης, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η πτήση EY599, η οποία αναχώρησε από το Άμπου Ντάμπι στις 9:40 το πρωί της Τρίτης, εμφανίζεται σε ιστοτόπους παρακολούθησης πτήσεων να πραγματοποιεί δύο αναστροφές πορείας, αρχικά πάνω από τη Σαουδική Αραβία και στη συνέχεια πάνω από το Μπαχρέιν.

Τελικά, η πτήση έφθασε στο Τελ Αβίβ στις 6:30 το πρωί της Τετάρτης.

Η αεροπορική εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι το αεροσκάφος «υποχρεώθηκε να αλλάξει την πορεία του πάνω από τη Σαουδική Αραβία».

Στο φόντο των επιθέσεων των Χούθι στο Ριάντ

Η Etihad δεν διευκρίνισε τους λόγους που επέβαλαν την αλλαγή του σχεδίου πτήσης.

Ωστόσο, στις 24 Νοεμβρίου, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι, κατά τη διάρκεια επίθεσης των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι στο Ριάντ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον υψηλότερο ουρανοξύστη της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι.

Το ίδιο κτήριο, στο οποίο στεγάζεται η έδρα του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας (Public Investment Fund – PIF), είχε δεχθεί πλήγμα και στις 19 Νοεμβρίου.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης EY599 δείχνουν ότι το αεροσκάφος πετούσε στην ευρύτερη περιοχή του Ριάντ.

Ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας έχει κλείσει επανειλημμένως κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Γιατί το αεροσκάφος επέστρεψε στο Άμπου Ντάμπι

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Etihad, την οποία επικαλούνται οι Times of Israel:

«Δεδομένου ότι η ποσότητα καυσίμων στο αεροσκάφος δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση της πτήσης μέσω της εναλλακτικής διαδρομής και ότι η συνέχιση της πτήσης προς το Τελ Αβίβ θα οδηγούσε σε υπέρβαση των ορίων χρόνου υπηρεσίας και ανάπαυσης του πληρώματος, όπως αυτά καθορίζονται από τους κανονισμούς της πολιτικής αεροπορίας, αποφασίστηκε η επιστροφή του αεροσκάφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγέντ του Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με καύσιμα ή να αντικατασταθεί από μεγαλύτερο αεροσκάφος, να αλλάξει το πλήρωμα και να αναχωρήσει εκ νέου για το Τελ Αβίβ».

Μπαράζ ακυρώσεων πτήσεων στη Μέση Ανατολή

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις που διέρχονται από τον εναέριο χώρο της κεντρικής και ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Παρότι η Etihad εξακολουθεί να εκτελεί πτήσεις από την Τζέντα, καθώς και ορισμένα δρομολόγια που διέρχονται από τον σαουδαραβικό εναέριο χώρο, έχει ακυρώσει όλες τις επιβατικές και εμπορευματικές πτήσεις μεταξύ Άμπου Ντάμπι και Ριάντ και Νταμάμ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το Avi-Go News.

Η Emirates έχει αναστείλει τις πτήσεις από το Ντουμπάι προς το Ριάντ και το Νταμάμ, χωρίς να έχει ανακοινώσει ημερομηνία επανέναρξης των δρομολογίων.

Οι αναστολές πτήσεων επηρεάζουν και τις ευρωπαϊκές αεροπορικές συνδέσεις με την περιοχή:

KLM: Έχει αναστείλει τις πτήσεις από το Άμστερνταμ προς το Ντουμπάι έως τον Μάρτιο του 2027.

British Airways: Έχει μεταθέσει την επανέναρξη των πτήσεων από το Χίθροου προς το Ριάντ για τα μέσα Ιανουαρίου του 2027, ενώ έχει καταργήσει οριστικά το δρομολόγιο Λονδίνο – Τζέντα.

Lufthansa Group: Έχει παρατείνει την αναστολή των πτήσεων προς το Ριάντ και το Νταμάμ έως τις 7 Ιανουαρίου 2027.

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