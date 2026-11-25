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Απαλλαγή από τη δίαιτα πήρε ο Πανμπαομπάο, μια υπέρβαρη λεοπάρδαλη σε ζωολογικό κήπο της Κίνας που έγινε διάσημη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας των παραπανίσιων κιλών της.

Μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα, οι υπεύθυνοι του πάρκου επιχείρησαν να τον βάλουν σε πρόγραμμα απώλειας βάρους, αλλάζοντας τη διατροφή του και ενθαρρύνοντάς τον να κινείται περισσότερο. Αρχικά έχασε κάποιο βάρος. Στην πορεία, ωστόσο, πήρε ξανά τα κιλά που είχε χάσει, καθώς η προσπάθεια αδυνατίσματος δεν απέδωσε.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου αποφάσισε πλέον να σταματήσει οριστικά τον περιορισμό της τροφής του. Ο Πανμπαομπάο είναι ήδη 19 ετών, ηλικία που αντιστοιχεί σε βαθιά γεράματα για μια λεοπάρδαλη, και οι φροντιστές έκριναν ότι η ψυχική ηρεμία και η άνεση στα τελευταία χρόνια της ζωής του προέχουν από τα περιττά κιλά, αφού μια αυστηρή δίαιτα θα του προκαλούσε μόνο περιττό στρες. Σύμφωνα με τους κτηνιάτρους, παραμένει γενικά καλά στην υγεία του παρά το βάρος του και συνεχίζει να απολαμβάνει τις καθημερινές του βόλτες και τη φροντίδα των επισκεπτών.