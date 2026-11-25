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Μια γυναίκα, με το όνομα «Μαρκέλλα» είναι σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. η αρχηγός του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια και τους ενστόλους.

Ενώ ταυτόχρονα πρόσωπο-κλειδί αποτελεί ο αστυνομικός που υπηρετεί στα Ιωάννινα, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του υπαρχηγού στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος με τα εικονικα΄τιμολόγια

«Δεν πέσαμε από τα σύννεφα» - Το κενό πέντε ετών στις αποσπάσεις

Η έκταση του σκανδάλου μπορεί να προκαλεί αίσθηση στην κοινή γνώμη, ωστόσο στους κόλπους της αστυνομίας η πρακτική αυτή φαίνεται πως αποτελούσε κοινό μυστικό.

«Για να είμαστε ειλικρινείς δεν μπορεί να πει κανένας, από την κορυφή της ιεραρχίας μέχρι κάτω, ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Υπήρχαν κάποιες φωνές που συζητούσαν πολλά για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά κανένας δεν μπορούσε μέχρι χθες να το αποδείξει, εφόσον δεν ασχολούνταν οι αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας. Ωστόσο μετά από καταγγελίες υπήρξε κινητοποίηση και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7 και τη δημοσιογράφο Έφη Παφίτου ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Τσαϊρίδης.

Ο συνδικαλιστής περιέγραψε αναλυτικά το θεσμικό κενό των τελευταίων πέντε ετών στη διαδικασία αποζημίωσης των αποσπασμένων υπαλλήλων, το οποίο άφησε ανοιχτό πεδίο δράσης στους επιτήδειους. Όπως εξήγησε, παλαιότερα τα καταλύματα τα έκλεινε απευθείας η υπηρεσία. Πλέον, τα χρήματα καταβάλλονται στον ίδιο τον αστυνομικό, χωρίς ουσιαστικό μηχανισμό διασταύρωσης.

«Πριν από πέντε χρόνια, όταν γίνονταν αποσπάσεις, έκλεινε τα καταλύματα η ίδια η υπηρεσία. Σήμερα, αν αποσπαστώ σε οποιονδήποτε νομό, θα μου καταβάλει το κράτος στο χέρι ή στον λογαριασμό μου 3.200 ευρώ για τη διαμονή μου, την οποία θα επιλέξω μόνος μου και θα μου δώσει 30 ευρώ την ημέρα για τη διατροφή μου. Διευκρινίζω ότι μέχρι το 2022, αναφορικά με τα ποσά, ίσχυε ότι δικαιούμασταν 35 ευρώ για τη διαμονή μας σε όλη την επικράτεια και τους θερινούς μήνες ήταν στα 42 ευρώ. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η αποζημίωση αυξήθηκε στα 104 ευρώ για Αθήνα, Θεσσαλονίκη και νησιωτική χώρα για τους θερινούς μήνες και 80 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι διαχειριστές της αστυνομίας, εφόσον είχαν παραστατικό, δεν μπορούσαν να ελέγξουν αν ο αστυνομικός έμενε όντως στο κατάλυμα που δήλωνε κι αν αυτοί που έκοβαν αυτές τις αποδείξεις είχαν όντως τα συγκεκριμένα καταλύματα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαϊρίδης.

Το χρονικό της εξάρθρωσης, οι 22 συλλήψεις και η ζημιά των 12,65 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση δύο ανεξάρτητων εγκληματικών οργανώσεων. Οι «Αδιάφθοροι» πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους -ανάμεσά τους και ένα λογιστικό γραφείο στην Αττική- σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, περνώντας χειροπέδες σε συνολικά 22 άτομα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται οκτώ ένστολοι. Μάλιστα, τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, την ώρα ακριβώς που παραλάμβαναν τις εικονικές αποδείξεις διαμονής. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται περίπου 1.291 πρόσωπα -εκ των οποίων οι εμπλεκόμενοι ένστολοι ξεπερνούν τους 1.250- ενώ η συνολική ζημιά που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται στα 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος και 17 ακόμη δημόσιοι λειτουργοί, στους οποίους περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.

Ο μηχανισμός της απάτης βασιζόταν σε συνεργαζόμενους λογιστές, οι οποίοι προμήθευαν τους ένστολους με πλαστά παραστατικά. Οι αποδείξεις αφορούσαν είτε πραγματικά καταλύματα που διαχειρίζονταν εταιρείες μελών των κυκλωμάτων, στα οποία όμως οι υπάλληλοι δεν είχαν διαμείνει ποτέ, είτε ανύπαρκτα καταλύματα εταιρειών-βιτρίνα στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και πλήθος εγγράφων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.

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