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Αναστάτωση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το σχέδιο του αμερικανικού στρατού για την καταστροφή 5 τόνων χημικών ουσιών σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στην Αϊόβα, καθώς εκφράζονται φόβοι για την δημιουργία τοξικού νέφους μολύβδου που μπορεί να επεκταθεί σε ακτίνα 160 χιλιομέτρων.

Οι πυροτεχνουργοί ετοιμάζονταν να ανατινάξουν μια αποθήκη επικίνδυνων υλικών σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στη νοτιοανατολική Αϊόβα. Το σχέδιο για την ανατίναξη σχεδόν πέντε τόνων υλικών όπλων στις 17:00 Ώρα Ελλάδος θα εκτελεστεί έπειτα από μια σειρά καθυστερήσεων και δικαστικών προσφυγών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στόχος τους ήταν η «μηδενική έκλυση» τοξικών ενώσεων, αλλά χάρτες του αμερικανικού στρατού δείχνουν ότι μια αποτυχημένη έκρηξη θα μπορούσε να διασκορπίσει δηλητηριώδη σωματίδια μολύβδου σε μια ακτίνα 210 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε αγροτική γη.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους κατοίκους και περιέγραψαν τα εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας που έλαβαν για να αποτρέψουν τη διάδοση της εύφλεκτης ένωσης, γνωστής ως αζίδιο του μολύβδου, η οποία αποθηκεύεται σε 68 βαρέλια μέσα σε δύο ξεχωριστά υπόγεια καταφύγια καλυμμένα με χώμα.

Το σχέδιο του στρατού για την πυροδότηση των επικίνδυνων χημικών υλικών με περίπου 3 τόνους εκρητικής ύλης C4

Ταυτόχρονα, προέτρεψαν όσους ζουν σε κοντινή ακτίνα από το εργοστάσιο πυρομαχικών να είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση.«Δεν πιστεύουμε ότι το κοινό πρέπει να πανικοβληθεί. Είμαστε πολύ ψύχραιμοι σχετικά με αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο εργοστάσιο την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Στρατού, Άνταμ Ρ. Τέλε. Το αζίδιο του μολύβδου χρησιμοποιείται για την πυροδότηση εκρήξεων σε στρατιωτικά πυρομαχικά.

Οι πτητικές χημικές ουσίες παρέμειναν σε υπόγεια αποθέματα για περισσότερα από 20 χρόνια. Τελικά μία επιθεώρηση του στρατού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πλέον είναι επικίνδυνο ακόμη και το άνοιγμα των βαρελιών και γι’ αυτό αποφασίστηκε η ανατίναξη και όχι η απομάκρυνσή τους. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο έκθεσης στον μόλυβδο, ο οποίος αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες.