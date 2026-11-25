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Στις σχέσεις της Αρμενίας με την Ελλάδα αναφέρθηκε εκτενώς ο πρέσβης της χώρας στην Αθήνα, Τιγκράν Μκρτσιάν, σε άρθρο του με αφορμή την 35η επέτειο της αρμενικής ανεξαρτησίας.

Ο Αρμένιος διπλωμάτης έκανε λόγο για μια νέα περίοδο στις διμερείς σχέσεις, αναφέροντας ότι οι δύο χώρες έχουν φτάσει στο επίπεδο μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης, με επόμενο στόχο την επίσημη θεσμική κατοχύρωσή της.

Ο πρέσβης της Αρμενίας υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών στηρίζονται σε βαθύτερους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, που υπερβαίνουν τις εκάστοτε πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνάντηση Μητσοτάκη–Πασινιάν στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά την οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός αποδέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί την Αρμενία, αλλά και στις επισκέψεις του προέδρου της Αρμενίας και του προέδρου της αρμενικής Εθνοσυνέλευσης στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκαν έπειτα από δεκαπέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον Τιγκράν Μκρτσιάν, η αμυντική συνεργασία αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς πυλώνες των ελληνοαρμενικών σχέσεων, ενώ πρόοδος καταγράφεται και στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ξεχωριστή θέση στο άρθρο του κατέχει η έκθεση για την Αρχαία Αρμενία στο Μουσείο της Ακρόπολης, που εγκαινιάστηκε στις 19 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει περίπου 200 εκθέματα.

Η πολιτιστική συνεργασία αναμένεται μάλιστα να έχει συνέχεια, με τη διοργάνωση έκθεσης για την Αρχαία Ελλάδα στο Γερεβάν.