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Μια διαφορετική και ιδιαίτερα χαριτωμένη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Γερουσίας της Αυστραλίας την Τρίτη.

Η ανεξάρτητη γερουσιαστής Λίντια Θόρπ καταγράφηκε σε βίντεο να παίζει με την έξι μηνών Αλίγια, ενώ η μητέρα της, η γερουσιαστής της Δυτικής Αυστραλίας Φατίμα Πέιμαν, μιλούσε στο Κοινοβούλιο.

Το χαριτωμένο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, κατά την διάρκεια ψηφοφορίας των γερουσιαστών της Αυστραλίας για το νομοσχέδιο ψηφιακής ασφάλειας Online Safety Amendment (Digital Duty of Care) Bill 2026, το οποίο τελικά υπερψηφίστηκε.

Δείτε το βίντεο: