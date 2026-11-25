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Σφοδρή είναι η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σχετικά με τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη, με καταγγελίες και απαντήσεις να πέφτουν στο τραπέζι εκατέρωθεν σε έναν κυκεώνα καταγγελιών και επικρίσεων.

Το πρωί αναφερόμενος σε σημερινό δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι «750.000 ευρώ έδωσε ο δήμαρχος Στυλίδας στον συνεταίρο του, Μίλτο Χατζηγιαννάκη» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης τόνισε μεταξύ άλλων: «Το δημοσίευμα για τον κ. Χατζηγιαννάκη χρήζει απαντήσεων. Αν είχε γραφτεί για στέλεχος της ΝΔ θα είχε καεί το σύμπαν».

Στη συνέχεια με ανάρτησή του στα social media ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε:

Μετά τις νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο parapolitika.gr σχετικά με δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει εταιρείες στις οποίες μέτοχος με μεγάλα ποσοστά είναι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, κ. Αλέξη Τσίπρα.

Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να παραμένουν άλλο αναπάντητα:

Γιατί ο κ. Χατζηγιαννάκης στη χθεσινή του δήλωση αναφέρθηκε μόνο στη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, λέγοντας ότι έχει αποχωρήσει από αυτήν από το 2014, αλλά δεν είπε λέξη για τις άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος και οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν λάβει κρατικό χρήμα μέσω συμβάσεων με δημόσιους φορείς; Σε πόσες άλλες εταιρείες συμμετέχει και πόσες δημόσιες συμβάσεις έχουν λάβει τελικά οι εταιρείες του; Είναι αποδεκτό εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, να έχουν λάβει το 2025 συμβάσεις έργων ύψους άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση του κατεπείγοντος και με εκπτώσεις από 1,59% έως 3%, λίγους μόλις μήνες μετά την από κοινού σύσταση άλλης εταιρείας από τον ίδιο και τον δήμαρχο Στυλίδας, στην οποία έκαστος διατηρεί μερίδιο 50%; Εντάσσεται στο πλαίσιο του «ηθικού πλεονεκτήματος» το γεγονός ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης φέρεται να ιδρύει τον Φεβρουάριο του 2025 μία εταιρεία από κοινού με τον δήμαρχο Στυλίδας και, λίγους μήνες αργότερα, άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος να λαμβάνουν συμβάσεις από τον ίδιο δήμο; Με ποια διαδικασία και, κυρίως, με την έγκριση ποιου μεταφέρθηκε η έδρα μίας από τις εταιρείες που έλαβαν δημόσιες συμβάσεις στην οδό Φιλελλήνων, όπου σύμφωνα με το δημοσίευμα στεγάστηκαν και τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα;Το βασικό, όμως, ερώτημα απευθύνεται στον κ. Τσίπρα:Γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκη και τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του; Και, κυρίως, ήταν δική του απόφαση να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία, που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία που λαμβάνει κρατικό χρήμα, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης; Το θέμα είναι μείζον και οφείλονται απαντήσεις, χωρίς άλλες υπεκφυγές.

Τι απάντησε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Κατόπιν μιλώντας στο OPEN, o γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης παρείχε τις δικές του εξηγήσεις.

«Δεν υπάρχει συναλλαγή με την ΕΛΑΣ. Παραχωρώ τους χώρους για συνεδριάσεις του κόμματος. Να απαντήσουν τα κόμματα που μας καταγγέλλουν και χρωστάνε εκατομμύρια, εμείς κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας στον αγώνα που θα δώσουμε», είπε αρχικά ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα.

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη προσπάθεια συσχετισμού με την υπόθεση Λιάκου απάντησε: «Άλλο τα μήλα, άλλο τα πορτοκάλια, εγώ δεν είμαι ούτε βουλευτής ούτε υπουργός για να εκμεταλλευτώ τη θέση μου, δεν έχω διαχειριστεί ποτέ Δημόσιο χρήμα. Θέλουν να συμψηφίσουν. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι»

Ευάγγελος Λιάκος: «Χυδαία προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης»

Από την πλευρά του απαντήσεις για τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες συμφερόντων των δύο αδελφών του έδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Ευάγγελος Λιάκος, ο οποίος έκανε λόγο για «χυδαία προσπάθεια» πολιτικής εξόντωσής του και «σκευωρία».

«Η μία αδελφή μου ήταν σύμβουλος μου όσο ήμουν βουλευτής και της ζήτησα να παραιτηθεί πριν ορκιστώ υφυπουργός. Εκείνη την περίοδο αισθάνθηκα την ανάγκη να έχω ένα έμπιστο πρόσωπο κοντά μου», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Ευάγγελος Λιάκος.

Για τις απευθείας αναθέσεις δήλωσε: «Η μία αδελφή μου πήρε την πρώτη ανάθεση από το δημόσιο όταν ήμουν στο 5ο έτος στο Πολυτεχνείο. Έπρεπε να της πω να μην πάρει το έργο γιατί μετά από 15 χρόνια εγώ θα γινόμουν υφυπουργός;».

«Αυτή τη στιγμή επειδή προφανώς δεν βρέθηκε κάτι για εμένα έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν θεωρώντας ότι για να πετύχει μία γυναίκα πρέπει να έχει πίσω της έναν άνδρα, έναν αδελφό, έναν σύζυγο. Θεωρούν ότι μία γυναίκα στην Ελλάδα του 2026 δεν μπορεί να πετύχει μόνη της», τόνισε.

«Το μόνο το οποίο υπήρχε εάν εγώ εμπλέκομαι κάπως σε αυτές τις εταιρείες και σας είπα ότι εγώ δεν έχω την παραμικρή σχέση. Ξεκίνησε μία χυδαία προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης. Έκανα μήνυση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί ξεκίνησε; Παρασκευή ορκίζομαι και Σάββατο πρωί βγαίνει μία εφημερίδα με το πρόσωπο την επιγραφή Λιάκος ΑΕ και ότι συστεγαζόμαστε το πολιτικό και το λογιστικό γραφείο. Που καταλήγει και τι αφήνει να εννοηθεί; Ότι υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο- έχουμε περάσει στο πεδίο του φαντασιακού- για να συλλέγουν χρήματα οι αδελφές μου για να τα χρησιμοποιώ εγώ στον πολιτικό μου αγώνα», σημείωσε ο υφυπουργός.

Για την αδελφή του η οποία ήταν και πολιτική σύμβουλός του είπε ότι «ήταν ρητή τοποθέτηση από εμένα να μην έχει καμία σύμβαση από την εκλογική μου περιφέρεια. Αυτές οι συμβάσεις που αναφέρονται δεν αφορούν την εκλογική μου περιφέρεια και δεν αφορούν την αδελφή μου που είναι πολιτική σύμβουλός μου».

«Οι αδελφές μου δεν θα συνεχίσουν να παίρνουν δημόσιες συμβάσεις επειδή έγινα υφυπουργός Εσωτερικών», ανέφερε ο Ευάγγελος Λιάκος. Επιπλέον τόνισε ότι «προσέφυγα στη δικαιοσύνη γιατί στήνεται μία σκευωρία. Έχω καταθέσει όλα τα στοιχεία. Εμπιστεύομαι τους θεσμούς».

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