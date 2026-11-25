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Σειρές και «GNTM» έπεσαν στην αρένα της βραδινής ζώνης, την Τρίτη, και λίγα από τα προγράμματα μπόρεσαν να σημειώσουν ικανοποιητικά νούμερα τηλεθέασης αποδεικνύοντας ότι έχουν τη ψήφο του κοινού!

Χαρακτηριστικά, η κωμωδία «Το Σόι σου» σημείωσε 19,1% στο σύνολο και 18,8% στο δυναμικό κοινό φέρνοντας στον ALPΗA την πρώτη θέση. Οι «Κόρες της Αρετής», που πήραν το lead in, κατέγραψαν 14,6% στο σύνολο και 13,2% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «GNTM» κράτησε παρέα στο 9,3% του συνόλου και στο 12,9% του δυναμικού κοινού.

Στο MEGA, το «Κάμπινγκ» έκανε 9,8% στο σύνολο και στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» βρέθηκαν στο 9,6% και στο 7,8% αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι, την ερχόμενη εβδομάδα, η τράπουλα στο βραδινό πρόγραμμα του MEGA ανακατεύεται ξανά, με τις παραγωγές μυθοπλασίας να αλλάζουν ημέρες και ώρες προβολής.

Στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και αγκάθι» έκανε 11,6% στο σύνολο και 7,6% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Ντέρτι», που ακολούθησε, έκανε 11% στο σύνολο και 8,5% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά τις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ; Το σίριαλ κατέγραψε 14,7% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό.

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