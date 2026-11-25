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Μια μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με εμπλοκή εκατοντάδων ένστολων κι άλλων δημοσίων υπαλλήλων, αποκάλυψε η Ελληνική Αστυνομία.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξάρθρωσε δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες φέρονται να είχαν οργανώσει ένα σύστημα εξαπάτησης του Δημοσίου μέσω εικονικών αποδείξεων διαμονής. Με αυτόν τον τρόπο, ένστολοι φέρονται να εισέπρατταν αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις, δηλώνοντας διαμονές σε ξενοδοχεία και καταλύματα όπου στην πραγματικότητα δεν είχαν μείνει ποτέ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 1.291 πρόσωπα, ενώ η οικονομική ζημία που εκτιμάται ότι υπέστη το Δημόσιο ανέρχεται σε 12,65 εκατομμύρια ευρώ.

22 συλλήψεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη

Οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. παρακολουθούσαν τη δράση των δύο ανεξάρτητων εγκληματικών οργανώσεων και παρενέβησαν ταυτόχρονα σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους (όπως λογιστικό γραφείο στην Αττική), αιφνιδιάζοντας τους εμπλεκόμενους την ώρα της παράδοσης-παραλαβής των πλαστών παραστατικών.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, με ταυτόχρονες έρευνες σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη. Οι Αρχές προχώρησαν συνολικά σε 22 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων οκτώ ένστολοι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία των δύο οργανώσεων βρίσκονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός.

Την ίδια ώρα, το εύρος της υπόθεσης αποτυπώνεται και στον αριθμό των προσώπων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών. Συγκεκριμένα, ερευνάται η εμπλοκή τουλάχιστον 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών, μίας πολιτικής υπαλλήλου και 17 ακόμη δημόσιων λειτουργών.

Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και δικαστική υπάλληλος.

Ως προς τη δομή των δύο κυκλωμάτων, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι επικεφαλής της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ήταν μία γυναίκα, ενώ τη δεύτερη φέρεται να διηύθυνε ένας άνδρας.

Πώς δρούσαν οι εγκληματικές οργανώσεις

Οι εμπλεκόμενοι «πάτησαν» στην απόφαση για τα σώματα ασφαλείας, κατά την οποία το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα διαμονής αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, στρατιωτικών και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων όταν μετακινούνται εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους για υπηρεσιακούς λόγους.

Οι «λογιστές» προμήθευαν τους ένστολους με εικονικές αποδείξεις διαμονής κι εκείνοι πήγαιναν τα χαρτιά στην υπηρεσία τους και φέσωναν τον Έλληνα φορολογούμενο. Οι αποδείξεις αφορούσαν είτε πραγματικά καταλύματα που μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες των μελών των οργανώσεων, χωρίς όμως οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να έχουν διαμείνει σε αυτά, είτε ακόμη και ανύπαρκτα καταλύματα εταιρειών-βιτρίνα που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Κατασχέθηκαν 400.000 ευρώ σε μετρητά

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πλήθος εγγράφων και άλλων πειστηρίων, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από τη δράση των δύο οργανώσεων. Παράλληλα, δεν αποκλείεται από την αξιολόγηση των στοιχείων να προκύψουν και νέα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση.

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