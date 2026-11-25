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Ο κινεζικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Huawei κρίθηκε ένοχος από σώμα ενόρκων δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη για κλοπή βιομηχανικών μυστικών, αλλά και για παροχή υποστήριξης στις ιρανικές Aρχές με στόχο την επιβολή λογοκρισίας στο διαδίκτυο.

Οι ένορκοι έκριναν επίσης την εταιρεία ένοχη για τραπεζική απάτη, σε μια υπόθεση που εντείνει την αντιπαράθεση της Ουάσιγκτον με τον κινεζικό όμιλο.

Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη, ενώ η Huawei βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο των ΗΠΑ και άλλων δυτικών χωρών, εξαιτίας υποψιών ότι συνδέεται με δραστηριότητες κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου.

Ωστόσο, το σώμα των ενόρκων δεν έκανε δεκτή την πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετώπιζε ο όμιλος, αυτή της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της συνωμοσίας με σκοπό την υπεξαίρεση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Huawei αντέδρασε έντονα στην απόφαση, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «ανυπόστατες», τόσο από νομική άποψη όσο και με βάση τα πραγματικά περιστατικά.

Σε ανακοίνωσή της, η κινεζική εταιρεία ανέφερε ότι θα εξετάσει «σχολαστικά» την απόφαση και ότι εξετάζει τη λήψη «όλων των απαραίτητων νομικών μέτρων» για την προάσπιση των συμφερόντων της.

Από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλαντς χαιρέτισε την ετυμηγορία, υποστηρίζοντας ότι η Huawei και τρεις θυγατρικές της δραστηριοποιούνταν επί δεκαετίες βασιζόμενες σε ψέματα και κλοπές.

«Για δεκαετίες, η Huawei και τρεις θυγατρικές της επιδίδονταν στις δραστηριότητές τους (...) στη βάση ψεμάτων και κλοπών. Χάρη στο έργο του FBI και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων μας, αυτοί που ενεπλάκησαν σε παράνομες δραστηριότητες θα λογοδοτήσουν», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η απόφαση για την επιβολή της ποινής αναμένεται να ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027.