Ξέφρενος ήταν ο πανηγυρισμός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μόλις η μπάλα κατέληξε στο καλάθι της Βαλένθια μετά το buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, που σφράγισε την επικράτηση του Παναθηναϊκού στην χθεσινή αναμέτρηση.

Ο 67χρονος Σέρβος προπονητής πανηγύρισε με σφιγμένες δύο γροθιές, με κραυγή, εκτονώνοντας την πίεση όλου του αγώνα.

Δείτε το video μέσα από τη Roig Arena:

https://www.instagram.com/paobcgr/reel/DgI9qQ5I_0O/

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