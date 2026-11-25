Παναθηναϊκός: Ξέφρενος πανηγυρισμός του Ομπράντοβιτς μετά το buzzer beater της νίκης στη Βαλένθια
Ο 67χρονος Σέρβος προπονητής πανηγύρισε με σφιγμένες δύο γροθιές, με κραυγή, εκτονώνοντας την πίεση όλου του αγώνα
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Ξέφρενος ήταν ο πανηγυρισμός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μόλις η μπάλα κατέληξε στο καλάθι της Βαλένθια μετά το buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, που σφράγισε την επικράτηση του Παναθηναϊκού στην χθεσινή αναμέτρηση.
Ο 67χρονος Σέρβος προπονητής πανηγύρισε με σφιγμένες δύο γροθιές, με κραυγή, εκτονώνοντας την πίεση όλου του αγώνα.
Δείτε το video μέσα από τη Roig Arena:
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