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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/11) στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο εργοστασίου στη Μαγούλα, όπου βρίσκονταν παλέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 04:30 στον προαύλιο χώρο της εγκατάστασης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι φλόγες περιορίστηκαν στον εξωτερικό χώρο, χωρίς να επεκταθούν στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λουκά, παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών – Θηβών.

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