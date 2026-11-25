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Νέο εμπόδιο στις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ, καθώς το κόμμα των Δημοκρατών, υπό τον Γιαΐρ Γκολάν, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (24/11) ότι αναστέλλει τις διαπραγματεύσεις με το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ.

Αφορμή αποτέλεσαν οι παράλληλες συνομιλίες του Άιζενκοτ με το Λικούντ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, την ώρα που οι προσπάθειες συγκρότησης εναλλακτικής κυβερνητικής πλειοψηφίας παραμένουν σε αδιέξοδο.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Δημοκράτες επικαλέστηκαν την πρόοδο των επαφών με το Λικούντ, καθώς και τις πληροφορίες για συμφωνία σχετικά με τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει αλλαγές στο δικαστικό σύστημα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κόμμα του Γκολάν, το οποίο έχει ταχθεί κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθεί ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Walla, στελέχη των Δημοκρατών κατηγόρησαν την πλευρά Άιζενκοτ ότι διαπραγματεύεται ταυτόχρονα με δύο διαφορετικά πολιτικά στρατόπεδα, ζητώντας να διακόψει πρώτα τις επαφές με το Λικούντ εάν επιθυμεί την επανέναρξη των συνομιλιών μαζί τους.

Συμφωνία Άιζενκοτ με τον Λίμπερμαν

Την ίδια ώρα, ο Άιζενκοτ εξασφάλισε μια σημαντική συμφωνία στις προσπάθειές του να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το Γιασάρ ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής του και ο πρόεδρος του κόμματος Ισραήλ Μπεϊτένου, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, συμφώνησαν να υπογράψουν συμφωνία κυβερνητικής συνεργασίας.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια συμφωνία που εξασφαλίζει ο Άιζενκοτ, στον οποίο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανέθεσε στις 8 Νοεμβρίου την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, μετά το αδιέξοδο που προέκυψε από τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Παρά την εξέλιξη αυτή, ο δρόμος προς τον σχηματισμό κυβερνητικής πλειοψηφίας παραμένει δύσκολος. Οι διαφωνίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων και τον ρόλο που θα μπορούσε να διατηρήσει ο Νετανιάχου σε μια κυβέρνηση ενότητας.

Η αναστολή των συνομιλιών από τους Δημοκράτες περιπλέκει περαιτέρω τις προσπάθειες του Άιζενκοτ, ο οποίος καλείται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές συμμαχίες πριν εκπνεύσει η προθεσμία της εντολής που έχει λάβει.

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