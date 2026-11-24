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Μπορεί η Μέριλιν Μονρόε να έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα γοητείας του Χόλιγουντ, όμως μια χειρόγραφη συνταγή της αποκαλύπτει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της προσωπικότητάς της: την ενασχόλησή της με τη μαγειρική.

Η συνταγή της για την παραδοσιακή γέμιση της γαλοπούλας των Ευχαριστιών απέκτησε ιδιαίτερη συλλεκτική αξία, φτάνοντας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τις 16.000 δολάρια σε δημοπρασία.

Πέρα από την υπογραφή της θρυλικής ηθοποιού, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ίδιο το περιεχόμενο της συνταγής, καθώς περιλαμβάνει έναν ασυνήθιστα πλούσιο συνδυασμό υλικών.

Η χειρόγραφη συνταγή του 1954

Η συνταγή χρονολογείται από το 1954 και είναι γραμμένη με το χέρι σε χαρτί σημειώσεων ασφαλιστικής εταιρείας.

Στις 4 Ιουνίου 2026 δημοπρατήθηκε από τον οίκο Julien’s Auctions, στο πλαίσιο της συλλογής «100 Years of Marilyn», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της ηθοποιού.

Η αρχική εκτίμηση της αξίας της κυμαινόταν μεταξύ 2.000 και 3.000 δολαρίων, ωστόσο η τελική τιμή πώλησης ξεπέρασε κατά περισσότερο από πέντε φορές την υψηλότερη εκτίμηση.

Η δημοπρασία περιλάμβανε και άλλα προσωπικά αντικείμενα της Μονρόε, όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συμβόλαια και σχολιασμένο σενάριο της τελευταίας, ανολοκλήρωτης ταινίας της, «Something’s Got to Give».

Η πιθανή σύνδεση με τον Τζο Ντι Μάτζιο

Η χρονολογία της συνταγής συμπίπτει με τη χρονιά κατά την οποία η Μέριλιν Μονρόε παντρεύτηκε τον θρύλο του αμερικανικού μπέιζμπολ, Τζο Ντι Μάτζιο.

Ορισμένα από τα υλικά, όπως η παρμεζάνα και τα κάστανα, έχουν οδηγήσει σε εικασίες για πιθανές επιρροές από την ιταλοαμερικανική κουζίνα του τότε συζύγου της.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν τεκμήρια που να αποδεικνύουν ότι η ηθοποιός είχε ετοιμάσει τη συγκεκριμένη γέμιση για εκείνον. Άλλωστε, το ζευγάρι είχε ήδη χωρίσει τον Οκτώβριο του 1954, πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η ασυνήθιστη συνταγή της Μέριλιν Μονρόε

Σε αντίθεση με τις απλούστερες παραδοσιακές γεμίσεις, η συνταγή της σταρ συνδυάζει προζυμένιο ψωμί, μοσχαρίσιο κιμά, εντόσθια πουλερικών, βραστά αυγά, σταφίδες, παρμεζάνα και τρία διαφορετικά είδη ξηρών καρπών.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές σημειώσεις της είναι η ρητή απουσία σκόρδου από τη συνταγή.

Το 2010 οι New York Times παρουσίασαν μια προσαρμοσμένη εκδοχή της, ώστε να μπορεί να παρασκευαστεί ευκολότερα σε μια σύγχρονη κουζίνα.

Η γέμιση μπορεί να αποτελέσει συνοδευτικό όχι μόνο για τη γαλοπούλα της Ημέρας των Ευχαριστιών, αλλά και για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Περισσότερες από επτά δεκαετίες μετά τη συγγραφή της, η συνταγή παραμένει ένα ιδιαίτερο ενθύμιο της καθημερινότητας της Μέριλιν Μονρόε. Μια μικρή ματιά στη ζωή της γυναίκας πίσω από τον μύθο, μακριά από τις κινηματογραφικές κάμερες, τα φώτα και τα κόκκινα χαλιά του Χόλιγουντ.

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