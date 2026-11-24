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Αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Αικατερίνης της Μεγαλομάρτυρος, η οποία ξεχώρισε για τη μόρφωση, τη σοφία, την ακλόνητη πίστη και το θάρρος της απέναντι στους διώκτες του χριστιανισμού.

Η Αγία Αικατερίνη αποτελεί μία από τις πλέον αγαπητές μορφές της χριστιανικής παράδοσης, ενώ το όνομά της συνδέεται άρρηκτα με την ιστορική Ιερά Μονή του Σινά, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του χριστιανικού κόσμου.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά: την Αγία Αικατερίνη τη Μεγαλομάρτυρα και Πάνσοφο, τον Άγιο Μερκούριο τον Μεγαλομάρτυρα και τον Όσιο Πέτρο τον Ησυχαστή.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν η Αικατερίνη, η Κατερίνα, η Καίτη, η Κάτια, η Κατίνα, η Κατερινιώ, η Ρίνα, ο Μερκούριος και ο Μερκούρης.

Ποια ήταν η Αγία Αικατερίνη

Η Αγία Αικατερίνη έζησε, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Καταγόταν από εύπορη οικογένεια και είχε λάβει εξαιρετική μόρφωση για την εποχή της, μελετώντας φιλοσοφία, ρητορική και επιστήμες. Η ευφυΐα και η πνευματική της καλλιέργεια υπήρξαν τα χαρακτηριστικά που της προσέδωσαν τον χαρακτηρισμό «Πάνσοφος».

Ασπάστηκε τον χριστιανισμό σε νεαρή ηλικία και δεν δίστασε να υπερασπιστεί δημόσια την πίστη της κατά τη διάρκεια των διωγμών των χριστιανών.

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο αυτοκράτορας συγκέντρωσε φιλοσόφους και ρήτορες, προκειμένου να την πείσουν να εγκαταλείψει τη χριστιανική πίστη. Εκείνη, όμως, με τη δύναμη των επιχειρημάτων της, κατάφερε να τους μεταστρέψει στον χριστιανισμό.

Το μαρτύριο και ο τροχός

Η άρνησή της να αποκηρύξει την πίστη της οδήγησε στη φυλάκιση και στα βασανιστήριά της.

Ένα από τα γνωστότερα επεισόδια του βίου της αφορά τον τροχό του μαρτυρίου της, ο οποίος, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, καταστράφηκε με θαυματουργικό τρόπο πριν προκαλέσει τον θάνατό της.

Τελικά, η Αγία Αικατερίνη οδηγήθηκε στον αποκεφαλισμό.

Ο τροχός παρέμεινε έκτοτε ένα από τα χαρακτηριστικότερα σύμβολα της αγιογραφικής της απεικόνισης, μαζί με το βιβλίο, τον σταυρό και το στεφάνι του μαρτυρίου.

Τι προστατεύει η Αγία Αικατερίνη

Η Αγία Αικατερίνη θεωρείται ιδιαίτερα προστάτιδα της παιδείας, της γνώσης, της φιλοσοφίας και των γραμμάτων, λόγω της εξαιρετικής μόρφωσης και της ευγλωττίας της.

Σύμφωνα με διαφορετικές χριστιανικές και λαϊκές παραδόσεις, θεωρείται προστάτιδα:

Των μαθητών, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών.

Των φιλοσόφων και των ανθρώπων του πνεύματος.

Των δικηγόρων και των νομικών.

Των βιβλιοθηκονόμων και των γραμματέων.

Των νοσοκόμων.

Των ανύπαντρων γυναικών και των νεαρών κοριτσιών.

Των αγγειοπλαστών, των μυλωνάδων και όσων ασκούν επαγγέλματα που συνδέονται με τη χρήση τροχού.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει στην πανεπιστημιακή παράδοση της Ευρώπης, καθώς θεωρείται προστάτιδα του Πανεπιστημίου των Παρισίων.

Οι πιστοί επικαλούνται επίσης τη μεσιτεία της για πνευματική φώτιση, ενίσχυση της πίστης, επιτυχία στις σπουδές και δύναμη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής.

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