Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.800.000 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 24, 26, 30, 34, 36 και Τζόκερ το 9.

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Ως αποτέλεσμα του αποψινού διλού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.