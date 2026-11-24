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Δύο διαφορετικές ημερομηνίες και διαδικασίες πληρωμής ισχύουν για το Δώρο Χριστουγέννων του 2026, ανάλογα με το αν πρόκειται για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ή για επιδοτούμενους ανέργους. Οι μισθωτοί θα πρέπει να έχουν λάβει το ποσό έως τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία καταβολής της έκτακτης ενίσχυσης στους δικαιούχους ανέργους.

Το ύψος του Δώρου δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς διαμορφώνεται με βάση τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, τις τακτικές αποδοχές και το χρονικό διάστημα επιδότησης στην περίπτωση των ανέργων.

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής

Δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων έχουν όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθώς και από το αν απασχολούνται με πλήρες ή μερικό ωράριο.

Η εξόφληση του Δώρου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πληρωμή νωρίτερα, ωστόσο δεν επιτρέπεται να υπερβούν την προβλεπόμενη προθεσμία. Η καταβολή γίνεται υποχρεωτικά σε χρήμα και όχι σε είδος.

Για τους εργαζομένους που διατήρησαν την εργασιακή τους σχέση καθ' όλη την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, το πλήρες Δώρο ισοδυναμεί με έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό ή με 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζεται επιπλέον η αναλογία του επιδόματος αδείας, μέσω της προσαύξησης 4,1666%.

Με δεδομένο ότι ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, ένας εργαζόμενος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και δικαιούται ολόκληρο το Δώρο αναμένεται να λάβει περίπου 958,33 ευρώ μεικτά, πριν από τις νόμιμες κρατήσεις.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο για όσους δεν εργάστηκαν όλο το οκτάμηνο

Διαφορετικός είναι ο υπολογισμός για όσους ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από το τέλος Δεκεμβρίου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται η καταβολή αναλογικού Δώρου, ανάλογα με τις ημέρες κατά τις οποίες διατηρήθηκε η εργασιακή σχέση.

Ειδικότερα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν:

Τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για τους μισθωτούς.

Δύο ημερομίσθια για τους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο.

Για διάστημα μικρότερο των 19 ημερών, καταβάλλεται το αντίστοιχο κλάσμα του ποσού.

Ως βάση για τον υπολογισμό λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν στις 10 Δεκεμβρίου. Εάν η σύμβαση εργασίας έχει λήξει νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Στις τακτικές αποδοχές δεν περιλαμβάνεται μόνο ο βασικός μισθός. Εφόσον καταβάλλονται με συστηματικό τρόπο, συνυπολογίζονται και πρόσθετες αμοιβές, όπως υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και προσαυξήσεις για απασχόληση κατά τις Κυριακές.

Τι ισχύει για την κανονική άδεια και την αναρρωτική

Η λήψη κανονικής άδειας δεν επηρεάζει το ύψος του Δώρου Χριστουγέννων, καθώς οι ημέρες αυτές προσμετρώνται κανονικά στον χρόνο εργασίας.

Αντίθετα, στην περίπτωση ασθένειας υπάρχουν συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις. Από τον υπολογισμό αφαιρούνται οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα. Δεν αφαιρούνται, ωστόσο, τα πρώτα τρία ημερολογιακά ημερών ασθένειας, γνωστά και ως τριήμερα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ:

Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων

Υπολογισμός Δώρου για εκ περιτροπής εργασία

Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ: Ποιοι άνεργοι είναι δικαιούχοι

Ξεχωριστό καθεστώς ισχύει για τους ανέργους που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από τη ΔΥΠΑ.

Το Δώρο Χριστουγέννων δεν χορηγείται σε όλους τους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων, αλλά αποκλειστικά σε όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης μέσα στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Το ποσό καθορίζεται με βάση τη διάρκεια της επιδότησης. Για κάθε πλήρη μήνα καταβολής του επιδόματος ανεργίας αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα, ενώ όσοι επιδοτήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου δικαιούνται συνολικά 25 ημερήσια επιδόματα.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το ποσό του επιδόματος ανεργίας που λαμβάνει κάθε δικαιούχος. Στο κανονικό καθεστώς επιδότησης, το ύψος του συνδέεται με τον μέσο όρο των αποδοχών του τελευταίου εξαμήνου πριν από την απόλυση, ενώ προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση για όσους έχουν προστατευόμενα μέλη.

Διαφορετική μεθοδολογία εφαρμόζεται για τους ανέργους που εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα επιδότησης, καθώς σε αυτή την περίπτωση ισχύει ξεχωριστός τρόπος υπολογισμού.

Πότε θα πληρωθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους ανέργους

Μέχρι στιγμής, η ΔΥΠΑ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η προπληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων για το 2026.

Με βάση τον προγραμματισμό προηγούμενων ετών, η καταβολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου στα μέσα Δεκεμβρίου. Ενδεικτικά, το 2025 η προπληρωμή των επιδομάτων ανεργίας και του Δώρου Χριστουγέννων είχε ξεκινήσει στις 17 Δεκεμβρίου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αναμένουν τη σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας, η οποία θα προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν λάβουν το Δώρο

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση που το ποσό δεν καταβληθεί μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να καταγγείλουν την παράβαση.

Για πληροφορίες και καταγγελίες μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης 1555.

Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως το ποσό που δικαιούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοχές τους και το διάστημα απασχόλησής τους, ώστε να γνωρίζουν εάν η καταβολή που θα λάβουν ανταποκρίνεται σε όσα προβλέπει η νομοθεσία.

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